Platense perdió ante Independiente Santa Fe en Colombia y no pudo asegurar el pasaje a octavos

Así el equipo de Vicente López permanece en el segundo lugar con 7 puntos -no pudo sellar la clasificación a los octavos de final del certamen-. Mientras que Independiente Santa Fe se repuso, alcanzó las 5 unidades, y sueña con el pase a la próxima ronda o una eventual participación en la Copa Sudamericana.

Tras un primer tiempo chato en el que el elenco cafetero tuvo la pelota, pero sin la claridad necesaria para lastimar, Independiente Santa Fe salió al segundo tiempo decidido a romper la igualdad en el marcador.

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Por lo que Iván Scarpeta aprovechó un error del arquero del Calamar, Matías Borgogno, para poner el 1-0 y destrabar un encuentro en el que los colombianos merecían más.

Con la ventaja en el resultado, los dirigidos por Pablo Repetto controlaron el ritmo de juego y crearon una gran jugada colectiva que culminó con un tanto de Hugo Rodallega, a pase de Jáder Obrian, que sirvió para estampar el 2-0.

Platense descontó con un gol de cabeza de Augusto Lotti, dos minutos después del gol del rival, para volver a poner en partido a su equipo y soñar con la igualdad que lo acercara a la clasificación a la próxima instancia del certamen.

Pero el Calamar cayó.

La síntesis de Independiente Santa Fe vs. Platense:

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres; Nahuel Bustos, Yéicar Perlaza, Ómar Fernández; Hugo Rodallega DT: Pablo Repetto.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Pablo Ferreira, Franco Zapiola, Gonzalo Lencina; Guido Mainero. DT: Walter Zunino.

Goles: ST: 3' Iván Scarpeta (I); 26' Hugo Rodallega (I); 28' Augusto Lotti (P).

Cambios: ST: al inicio, Jhojan Torres por Kilian Toscano (I); 16' Jáder Obrian por Yeicar Perlaza (I), Maximiliano Lovera por Nahuel Bustos (I) y Franco Fagúndez por Omar Fernández (I); 19' Augusto Lotti por Gonzalo Lencina (P) y Leonardo Heredia por Maximiliano Amarfil (P); 36' Eugenio Raggio por Iván Gómez (P), Bautista Merlini por Agustin Lagos (P) y Héctor Bobadilla por Tomás Silva (P); 45' Jeison Angulo por Hugo Rodallega (I).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).