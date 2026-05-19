River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.
Qué resultado necesita River para clasificarse en la Copa Sudamericana antes de la final del Apertura
River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición y la clasificación a octavos de final.
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental y el conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que lidera en el Grupo H con 10 puntos y le saca 4 unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por lo que un triunfo que aseguraría la primera posición y el boleto directo a los octavos de final.
Incluso podría quedar primero con una fecha de anticipación en caso de igualar y que Carabobo no le gane a Blooming de Bolivia como visitante.
El gran momento de River no se limita solo a la Copa Sudamericana, ya que el sábado se metió en la final del Torneo Apertura después de ganarle 1-0 a Rosario Central.
Sin embargo, las lesiones y la final de este domingo 24 ante Belgrano, le generan dudas a Coudet a la hora de confirmar el once inicial para el duelo copero.
La probable formación de River para jugar con Bragantino
Con Santiago Beltrán suspendido, varios lesionados y una inminente final por delante, el Chacho Coudet pondría una formación alternativa para el encuentro de este miércoles a las 21.30, en el Monumental.
Los 11 titulares de River serían Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.