Qué resultado necesita River para clasificarse en la Copa Sudamericana antes de la final del Apertura

Incluso podría quedar primero con una fecha de anticipación en caso de igualar y que Carabobo no le gane a Blooming de Bolivia como visitante.

El gran momento de River no se limita solo a la Copa Sudamericana, ya que el sábado se metió en la final del Torneo Apertura después de ganarle 1-0 a Rosario Central.

Sin embargo, las lesiones y la final de este domingo 24 ante Belgrano, le generan dudas a Coudet a la hora de confirmar el once inicial para el duelo copero.

La probable formación de River para jugar con Bragantino

Con Santiago Beltrán suspendido, varios lesionados y una inminente final por delante, el Chacho Coudet pondría una formación alternativa para el encuentro de este miércoles a las 21.30, en el Monumental.

Los 11 titulares de River serían Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.