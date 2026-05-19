Independiente Rivadavia viajó a Caracas en busca del primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores

El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela este jueves 21 de mayo a las 19, con TV en vivo por Fox Sports.

En medio de la euforia de los hinchas que acompañaron al equipo en el chárter, y en el día de su cumpleaños número 30, el colombiano Sebastián Villa, expresó: "Hemos hecho un trabajo muy importante, es un semestre muy bonito. No nos tocó la oportunidad de pasar en los playoffs, pero bueno, tenemos la Copa Libertadores, y también tenemos una final con Estudiantes (por la Supercopa Argentina). Cada partido para nosotros es muy importante y esperamos representar a Independiente Rivadavia como se debe".

Embed - La Lepra mendocina viaja a VENEZUELA por Copa Libertadores en un gran momento

En el mismo tono, Alex Arce, otro que sueña con estar en el Mundial 2026, manifestó: "Venimos trabajando bien, así que vamos con mucha fe y mucho optimismo de que vamos a sacar un buen resultado."

Respecto de su buen momento personal, uno de los goleadores de la Copa Libertadores resaltó: "Vengo trabajando bien. A principio de año no la pasé tan bien. Como todos ya saben, tuve una lesión, así que me dejó como un mes fuera de cancha, pero bueno, vengo recuperando bastante bien, mostrando un buen nivel, así que nada, esperemos seguir así, seguir aportando lo mío, que es haciendo goles y ayudando al equipo."

independiente Rivadavia 2 Elordi, Gómez Riga, Moreyra y Bottari rumbo a Caracas.

Qué pasa si la Lepra....

Gana en Venezuela: Se asegura el primer puesto.

Empata en Venezuela: Se asegura el primer puesto siempre y cuando Bolívar no haya ganado este martes en el Maracaná.

Pierde en Venezuela: Terminará primero si es que Bolívar no le gana antes a Fluminense.

Jugadas 4 fechas del Grupo C de la Copa Libertadores Independiente Rivadavia está invicto con 10 puntos, Bolívar tiene 5, Deportivo La Guaira 3 y Fluminense cierra con 2.

Este martes a las 19, en Río de Janeiro, será el encuentro entre el Flu y el equipo boliviano.