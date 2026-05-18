Penales, el karma de Argentinos Juniors: la increíble racha negativa que incluye a Independiente Rivadavia

argentinos juniors belagrano penales Argentinos Juniors perdió ante Belgrano por penales en las semifinales del Torneo Apertura.

Las siete tandas de penales que perdió Argentinos Juniors:

La primera de las siete fue por la semifinal de la Copa de la Liga ante Vélez, en el 2024. El elenco de Liniers quedó con un futbolista menos por la expulsión de Braian Romero pero eso no fue impedimento para que el partido llegara a definirse por penales. Tras el empate 0 a 0 y el buen rendimiento de los arqueros, el encuentro llegó a la definición desde los doce pasos y el equipo dirigido entonces por Pablo Guede quedó afuera por 4-2.

La segunda fue en octavos de final de la Copa Argentina 2024. Tras el empate 1 a 1 ante Huracán de Parque Patricios, Argentinos Juniors volvió a tener la chance de avanzar de fase vía penales. Con un resultado 5-4 en favor del Globo, nuevamente el equipo de Pablo Guede quedó eliminado en el mata-mata.

La tercera derrota por esta vía fue en el Torneo Apertura 2025. En tiempo regular, Tomás Molina se disfrazó de héroe para empatar un partido que San Lorenzo había manejado durante los noventa minutos. El empate forzó la definición desde los doce pasos. En una larguísima tanda de penales, el Ciclón logró imponerse por 8 a 7 y avanzó a las semifinales de aquel certamen.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-gonzalo marinelli Gonzalo Marinelli atajó por dos a Tomás Molina (el árbitro ordenó repetir la definición) y la Lepra se consagró campeón de la Copa Argentina ante el Bicho. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La cuarta vez fue por la final de la Copa Argentina 2025. Aquí aparece Independiente Rivadavia. En un partido para el infarto, donde la Lepra se quedó con nueve jugadores, el empate en tiempo regular volvió a ser motivo para la definición a través de los penales. En Córdoba, Argentinos Juniors tampoco pudo imponerse por esta vía. Tomás Molina erró uno de los penales, volvió a patear y se lo volvieron a atajar (Gonzalo Marinelli fue el autor de aquella doble gesta). Otra vez con las manos vacías.

La quinta eliminación por penales fue en los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. Midland dio el batacazo histórico luego de empatar 1 a 1 en los noventa minutos. En el Estadio Ciudad de Lanús, el equipo que milita en la Primera Nacional se hizo gigante y, con Mauro Leguiza como arquero figura, Argentinos Juniors se fue nuvemante eliminado por 4 a 3 desde los doce pasos.

La penúltima fue por la Fase 2 de Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador. Luego de haberse impuesto en Guayaquil, Argentinos Juniors cayó en La Paternal en el encuentro de vuelta y la serie quedó igualada, teniendo que definirse por instancia de penales. Nuevamente la fortuna no le sonrió al Bicho y la derrota fue por 5 a 4 para el equipo de Nico Diez.

La séptima al hilo fue ante Belgrano, en el Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors dominó pero no logró quedarse con la clasificación a la final del Torneo Apertura.