El Gobierno llamó a licitación para el nuevo puente en Ruta 40 y Aristóbulo del Valle

obra ruta 40 y aristobulo del valle El Gobierno llamó a licitación para intervenir el cruce entre Ruta 40 y Aristóbulo del Valle.

Un puente para eliminar el corte urbano en la Ruta 40

La intervención contempla la construcción de una estructura elevada que permitirá que la calle Aristóbulo del Valle cruce por encima de la Ruta 40, y así eliminar la interrupción actual.

El diseño incluye 2 rotondas de pequeño diámetro a ambos lados de la autopista para garantizar la circulación continua, un esquema similar al utilizado en distribuidores de calles como Rawson y Boedo.

Las rotondas tendrán un anillo externo de 16,50 metros y estarán preparadas para el giro de vehículos de gran porte. La obra apunta además a saldar una deuda histórica con los vecinos de los barrios cercanos, que hoy ven limitado su acceso a servicios y comercios por la barrera física de la autopista.

Movilidad moderna y segura

El proyecto incorpora una vereda peatonal y una ciclovía de hormigón de 2 metros de ancho sobre el nuevo puente, con defensas de hormigón armado tipo New Jersey para separar de forma segura a peatones y ciclistas del tránsito pesado.

obra ruta 40 y aristobulo del valle 2 El proyecto incluye una senda para peatones y ciclistas.

El puente tendrá 60 metros de longitud, dividido en dos tramos de 30 metros sostenidos por vigas prefabricadas de alta resistencia. También se prevé una resolución hidráulica integral para asegurar el correcto drenaje de las lluvias.

Desde el Ejecutivo destacaron que la obra reducirá tiempos de viaje, mejorará la seguridad vial y optimizará uno de los accesos clave al Área Metropolitana, con impacto positivo en la logística y la calidad de vida del sur del Gran Mendoza.