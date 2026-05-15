Natalio Mema reveló que la Provincia gestionará créditos internacionales para el sector privado

ruta 82 cacheuta obra Por la Ruta 82 se trabaja en el último tramo. Foto: archivo

Posible financiamiento para los privados

"Estamos estudiando con los ministros de Hacienda y Producción la posibilidad de ir a buscar fondos en organismos como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o incluso el Fondo Soberano de Arabia Saudita, aprovechando las ventajas que tenemos en tasas y plazos, para darlos vuelta y trabajar esos créditos con el sector productivo local", señaló el ministro..

Aclaró que se trata de una estrategia de "transición" mientras el sistema financiero nacional se normaliza. "El Estado no le prestaría directamente al privado, sino que sería un vehículo para que el productor acceda a condiciones que hoy no existen en el mercado. Esto requerirá autorización legislativa y una gran destreza técnica en la preparación de los proyectos", precisó.

En materia de infraestructura, Mema destacó que la provincia tiene actualmente 180 obras en ejecución, un nivel que calificó como "récord". Gran parte de estos proyectos se financian con presupuesto propio y con el fondo de resarcimiento (ex Portzuelo del Viento) por la promoción industrial.

Tren de Cercanías: el ministro reiteró que "en un mes ya estaremos viendo obras" para este sistema de transporte.

el ministro reiteró que "en un mes ya estaremos viendo obras" para este sistema de transporte. Acceso Este (ahora Ruta 22) y Acceso Sur (Ruta 40): se encuentran en proceso de adjudicación. Mema advirtió que, si bien no habrá cortes totales, se realizarán cortes parciales por tramos para administrar el flujo de los 120.000 autos que circulan diariamente.

se encuentran en proceso de adjudicación. Mema advirtió que, si bien no habrá cortes totales, se realizarán cortes parciales por tramos para administrar el flujo de los 120.000 autos que circulan diariamente. Ruta 82: confirmó que se trabaja en el último tramo. "Estamos llevando una ruta del primer mundo a una zona que creció de forma desordenada. Ordenar eso es complejo para los vecinos y comerciantes, pero el beneficio final será determinante", explicó.

natalio mema1 Natalio Mema estuvo en Séptimo Día, el programa político de Canal 7. Foto: Canal7

Fondos de Resarcimiento y transporte

Ante las críticas de la oposición por el destino de los fondos del resarcimiento, Mema recordó que, por convenio, el dinero sólo puede utilizarse en obras de infraestructura productiva. "No se le puede dar un destino distinto, pero el gobernador Alfredo Cornejo le agregó la necesidad de que tengan un repago para que el fondo sea sustentable y no se agote en un solo gobierno", subrayó.

Finalmente, sobre el sistema de transporte, Natalio Mema destacó que Mendoza logró mantener el servicio sin paros y con boletos más económicos que en ciudades como Córdoba o Rosario. Respecto a la tarjeta SUBE, confirmó que tras el desembarco en la zona Este, ya se solicitó formalmente la llegada del sistema a Malargüe, General Alvear y el Valle de Uco, dependiendo ahora de los tiempos técnicos del fideicomiso nacional.