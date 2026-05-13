Natalio Mema aseguró en 7D: "Me siento preparado para ser gobernador"

Mema es uno de los funcionarios más jóvenes de la gestión de Cornejo y se mantiene en el Gobierno desde hace varios años. Ingresó a la función pública durante la gestión de Rodolfo Suarez, como secretario de Servicios Públicos.

Natalio Mema, 7D Pablo Gerardi, Rosana Villegas, Julián Imazio y el invitado de este miércoles en 7D, Natalio Mema. Foto: captura de pantalla de 7D

Entre sus logros, además de ser una figura clave de Cambia Mendoza (la coalición que hizo ganar al radicalismo por una década), se recuerda su trabajo en la reformulación del transporte en el Mendotran.

Mema habló de una nueva "madurez" política

El funcionario, uno de los dirigentes con mayor crecimiento dentro de Cambia Mendoza, reconoció que dentro del oficialismo ya comenzaron a perfilarse distintas alternativas de cara a la sucesión de Alfredo Cornejo y sostuvo que el desafío será sostener el orden fiscal sin descuidar al sector productivo.

“Estamos viviendo una transición económica muy difícil y muy larga. Tenemos que estar muy atentos al sector productivo de la provincia y ver de qué manera podemos acompañar ese proceso”, afirmó el lujanino durante la entrevista con Julián Imazio, Rosana Villegas y Pablo Gerardi.

El ministro reveló en la pantalla de El Siete que el Gobierno analiza herramientas de financiamiento internacional para canalizar créditos hacia sectores productivos mendocinos, aprovechando las ventajas obtenidas por Mendoza tras mejorar su perfil financiero y fiscal.

Natalio Mema en un mano a mano con 7D Natalio Mema, ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo, reconoció su intención de ser gobernador de Mendoza.

“Ordenar la provincia nos trajo beneficios. El desafío ahora es proyectar esos beneficios hacia el sector productivo”, remarcó.

Mema detalló que junto al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Producción comenzaron conversaciones con cámaras empresarias para explorar esquemas que permitan acceder a líneas internacionales con mejores tasas y plazos, algo que calificó como una posibilidad “innovadora” para Mendoza.

“Estamos poniéndonos creativos en medio de una transición económica en la que la provincia tiene pocas herramientas macroeconómicas”, sostuvo.

Mema defendió el modelo mendocino para gobernar

Durante la entrevista también defendió el esquema financiero provincial y destacó que Mendoza continúa accediendo a financiamiento externo gracias al orden fiscal alcanzado en los últimos años. En ese sentido, consideró positiva la posibilidad de recibir adelantos de coparticipación nacional, al entender que representan una herramienta financiera favorable para la provincia.

En materia de transporte público, el ministro aseguró que Mendoza mantiene uno de los sistemas más sólidos del país pese al aumento de costos y combustibles. Y remarcó que el Estado provincial absorbe parte de esos incrementos para evitar trasladarlos completamente al usuario.