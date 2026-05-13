Tadeo García Zalazar pidió que se destinen fondos educativos "con base en la evidencia"

García Zalazar frente al debate educativo

"Lo que publiqué en las redes -aclaró el entrevistado- tiene que ver con algunas propuestas que ha hecho Mendoza en el Consejo de Mayo, una convocatoria que en su momento hizo el gobierno nacional a todos los gobernadores y representantes del Poder Legislativo para trabajar proyectos de ley. De ahí salió uno, que fue el único que ha avanzado, que es el de reforma laboral, pero las provincias hicimos propuestas en otros temas".

El ministro mendocino resaltó que, entre los 10 puntos de aquel Pacto de Mayo -que firmaron 18 provincias-, uno estaba vinculado a la educación. En ese punto, "Mendoza hizo una propuesta concreta: una ley de financiamiento educativo".

La idea era que el proyecto tomara estado parlamentario, algo que por ahora no ha ocurrido. "Este proyecto -añadió Tadeo- se vincula con buscar un financiamiento más inteligente de la educación, que tenga que ver con indicadores, con transparencia, con provincias que sí hacen los deberes o sistemas educativos que tienen buena información, que tienen resultados o que, si no los tienen, cuenten con un plan para obtenerlos".

"Ese es el camino que nosotros señalamos para la educación general básica y creemos que ese debate tiene que darse en todo el sistema educativo nacional", recalcó Tadeo, quien además aclaró que, de los fondos nacionales destinados al sistema educativo para el presupuesto 2026, el 72% va al sistema universitario y sólo el 28% va a las provincias.

tadeo garcia zalazar uncuyo universidades La provincia no tiene injerencia en los gastos de la UNCuyo, pero sí plantea algunas ideas para rediseñar el financiamiento de la educación superior. En la foto, el ministro de Educación durante una charla en un aula universitaria.

Los criterios que propone Mendoza para financiar la educación

Tadeo García Zalazar mencionó algunos criterios que se están intentando aplicar en la educación general básica mendocina y que podrían extenderse a todos los sistemas.

Entre ellos, la transparencia, la consolidación de datos relevantes, la inversión sujeta a planes estratégicos y una serie de "incentivos" para los docentes.

"Nosotros planteamos que tiene que haber incentivos para los docentes -expresó-. Mendoza ha aplicado, en los últimos años, el ítem arraigo, que ha dado buenos resultados porque los chicos rinden mejor".

La situación de Mendoza respecto del presupuesto educativo

El ministro dijo que, en el ranking de provincias que más invierten en educación en relación con su presupuesto provincial, Mendoza se sitúa en el tercer puesto. "La que más invierte es Santiago del Estero, pero Santiago invierte mayor cantidad de presupuesto y no tiene resultados, porque está en el puesto 20 si nos guiamos por pruebas como Aprender".

En consecuencia, García Zalazar rescató que, en el caso mendocino, hay una relación directa entre la inversión educativa y los resultados. "Entonces, lo que hay que discutir es más a fondo eso: qué está pasando en algunos sistemas que, aunque tienen inversión, no tienen resultados, o donde no se egresa a tiempo, o donde los chicos no tienen los contenidos mínimos que deberían tener".

"¿Y por qué subrayamos esto de la transparencia? -continuó el titular de la cartera educativa-. Porque el mundo va hacia sistemas no sólo educativos, sino también de salud y de seguridad, basados en evidencia y datos confiables, para saber qué es lo que hay que mejorar y elaborar, a partir de eso, un plan de mejora".

Como ejemplo, citó los diagnósticos y planes que se concretaron a nivel local. "Teníamos problemas en lengua, hicimos un plan, generamos medidas y tenemos hoy mejores resultados. Hace dos años empezamos con matemáticas, generamos medidas, generamos capacitación, inversión, etcétera. Hoy tenemos mejores resultados".

cuarta marcha federal universitaria uncuyo Una postal de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, que tuvo lugar este martes. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

De todos modos, Tadeo García Zalazar aseguró que la UNCuyo tiene un grado de transparencia satisfactorio y aseveró que las críticas de la Nación seguramente apuntan a instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde -a su criterio- la información sobre gastos se trata de manera diferente.

Eso en relación a las universidades nacionales. Pero respecto a lo que hacen las provincias, también dio su opinión. "Aunque parezca mentira, todavía hay provincias, la mayoría de Argentina, que no tienen esos datos disponibles y publicados en sus páginas. Discutamos lo de los fondos, pero atemos la discusión a algunos indicadores y hagamos transparentes los números: dónde se invierte y qué resultados tenemos", sintetizó el ministro de Educación.