Tras la Marcha Federal Universitaria, Nación se reunirá con los rectores para analizar el presupuesto 2026

Desde el entorno del secretario de Educación, Carlos Torrendell, se enfatizó que la prioridad es establecer un cronograma de pagos que brinde previsibilidad a la gestión académica. No obstante, el Ejecutivo mantiene su postura sobre la necesidad de realizar auditorías externas para transparentar el uso de los fondos públicos que se transfieren a las instituciones.

El impacto del presupuesto en las universidades

La principal preocupación de los rectores radica en que el presupuesto vigente es una prórroga del correspondiente al año 2023. Ante una inflación que superó los 3 dígitos, las universidades manifestaron que los recursos actuales son insuficientes para cubrir servicios básicos como luz, gas y mantenimiento edilicio, los cuales sufrieron aumentos exponenciales en el último trimestre.

En este contexto, las autoridades universitarias esperan que la reunión no se limite a una foto protocolar, sino que derive en una resolución administrativa que incremente los gastos de funcionamiento. Hasta el momento, se había anunciado un aumento discrecional del 70% en marzo y otro porcentaje similar para mayo, cifras que el sector considera alejadas de la realidad económica.

consejo interuniversitario nacional El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantendrá reuniones con autoridades nacionales.

Negociaciones salariales y futuro académico

Un eje central de la mesa de negociación será la recomposición de los salarios para el personal docente y no docente. Los gremios del sector han denunciado una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40% desde diciembre, lo que derivó en paros, clases públicas y movilizaciones en diversos puntos del país, incluyendo la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.

Por su parte, el gobierno sostiene que los incrementos deben estar alineados con las metas de equilibrio fiscal que se trazó la actual administración. Esta diferencia de criterios entre el techo salarial propuesto por el Estado y las demandas sindicales será uno de los puntos de mayor tensión en las próximas semanas para las universidades públicas.

La administración central reiteró que, si bien la educación es un pilar fundamental, el contexto de escasez de recursos obliga a una reasignación eficiente. Las instituciones educativas mantienen su estado de asamblea permanente a la espera de que los anuncios se traduzcan en transferencias efectivas a sus cuentas bancarias.

El escenario es complejo, ya que la masividad de las últimas protestas otorgó un renovado capital político a los rectores de las Universidades para negociar desde una posición de mayor fuerza frente al Ejecutivo.