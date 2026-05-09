Seis de cada 10 estudiantes de la UNCuyo trabaja y es la primera generación en ir a la universidad

El relevamiento mostró que más de la mitad de los estudiantes tiene empleo, ya sea formal o eventual, y que muchos trabajan en actividades que no están relacionadas con la carrera que cursan.

Desde la universidad consideran que estos datos son clave para revisar planes de estudio, modalidades de cursado y sistemas de becas, en un contexto económico que obliga a muchos jóvenes a combinar trabajo y formación académica.

Primera generación universitaria

Alumnos UNCuyo 1 El censo de la UNcuyo indicó que hay más mujeres que varones entre sus estudiantes. Imagen: Unidiversidad

Otro dato relevante del estudio es que más del 60% de los alumnos de la UNCuyo pertenece a familias donde ninguno de los padres accedieron a estudios universitarios.

Ese fenómeno convierte a la universidad pública en una herramienta de movilidad social para miles de jóvenes mendocinos y también modifica las trayectorias académicas tradicionales. Según la UNCuyo, no todos ingresan inmediatamente después de terminar la secundaria: muchos empiezan a trabajar antes, cambian de carrera o intentan varias veces el ingreso.

Además, el relevamiento detectó una fuerte heterogeneidad etaria. Aunque los ingresantes más jóvenes siguen siendo mayoría, una parte importante del alumnado tiene entre 20 y 29 años.

Mayoría femenina en las aulas

El informe también confirmó que las mujeres son mayoría dentro de la población estudiantil de la UNCuyo. Según los datos difundidos previamente por la Secretaría Académica, cerca de siete de cada diez estudiantes son mujeres.

La tendencia se observa especialmente en facultades como Educación, Odontología, Derecho, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras. En cambio, las carreras vinculadas a ingeniería y tecnología continúan teniendo predominio masculino.

Para las autoridades universitarias, este tipo de relevamientos permite comprender mejor cómo viven, estudian y trabajan los alumnos y adaptar las políticas académicas a una universidad cada vez más diversa.