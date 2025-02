La UNCuyo anunció un censo para actualizar el perfil de todos sus estudiantes

marcha universitaria uncuyo5.jpg A diferencia del 2022, este año el censo de la UNCuyo a sus estudiantes será obligatorio.

En el 2022, la UNCuyo había realizado un censo similar pero era voluntario. Esta vez será obligatorio para todos los estudiantes a partir de segundo año, cuando realicen la inscripción anual por medio de la plataforma SIU Guaraní.

Se pensó de esta manera porque, de acuerdo a lo que argumentan las autoridades, "mucha de la información remite a grupos que son minoritarios dentro de la Universidad y es muy relevante contar con esos datos para brindar las políticas que necesitan".

¿Qué arrojó el censo 2022 de la UNCuyo?

A raíz del censo 2022 que realizó la UNCuyo a sus estudiantes y fue voluntario, se modificaron varios planes de estudio y programas de materias para adaptarlos a dinámicas de mayor virtualidad, así como en horarios de cursado más acordes a los alumnos que trabajan.

"Se cambiaron dinámicas de cursado, tanto para potenciar las clases virtuales como ajustar horarios y días de cursado que se adapten a los estudiantes que trabajan o que viajan de lejos a la Universidad", detalló el secretario académico Julio Aguirre.

También se pensó en mejoras curriculares para evitar superposición de contenidos y actualizar los contenidos bibliográficos. "Hubo una multiplicidad de pequeños cambios que apuntaron a avanzar en mayores grados de virtualización y en trabajar los tiempos de demora de los estudiantes para recibirse, afinando las estrategias de enseñanza de los docentes a aquellas prácticas de estudios que se muestran más pertinentes a los estudiantes de estas nuevas generaciones", resumió Aguirre.

Los estudiantes de la UNCuyo no son todos "gente jovencita"

El censo obligatorio se trata de un formulario breve que, según anticiparon desde la UNCuyo, "se completa en aproximadamente en 10 minutos y al finalizar permite continuar con el proceso de inscripción".

El secretario académico Julio Aguirre pidió a los estudiantes que "respondan todas las preguntas a conciencia; es algo que realmente lleva muy poco tiempo y es muchísimo más seguro y anónimo que todo lo que hacen en cualquier red social”, consideró.

Aguirre estimó que ese perfil de estudiante universitario joven, que no supera los 25 años de edad, es una "imagen prototípica" ya que la comunidad estudiantes es más amplia y diversa.

Estudiantes UNCUYO La comunidad estudiantil de la UNCuyo es amplia y diversa. Con el censo buscan ajustar sus políticas a las experiencias de sus alumnos. Foto: Gentileza UNCuyo

“Uno siempre cuando piensa en el estudiante universitario, piensa en gente jovencita de entre 17 y 25 años y nuestra comunidad estudiantil es mucho más grande y más diversa que eso. Esa imagen prototípica es del 50% de nuestros universitarios, después tenemos un 30% de estudiantes que tienen más de 25 y un 20% que tienen más de 30”, indicó el secretario académico de la UNCuyo para ejemplificar los datos que permitirá actualizar el censo.

Además, precisó la pluralidad de estudiantes en las diferentes carreras universitarias que ofrece la UNCuyo. Son estudiantes con experiencias de vida muy distintas; muchos trabajan, otros tienen familia o cuidan a personas, algunos trabajan en cosas que tienen que ver con sus carreras, otros trabajan en cosas que no tienen nada que ver, algunos tienen un lugar donde estudiar todos los días en su casa, otros no lo tienen, algunos tienen computadora, otros no la tienen”, ejemplificó.

El censo a los estudiantes de la UNCuyo es anónimo y obligatorio

Si bien la encuesta está vinculada a la inscripción que hacen los estudiantes para el ciclo lectivo 2025, desde la UNCuyo garantizaron el anonimato, ya que lo que se genera son estadísticas y la información del censo está resguardada por la Ley N° 17622 de Secreto Estadístico.

“Yo no puedo saber qué respondieron con nombre y apellido, solamente voy a tener informaciones en base a lo que se carga. Puedo hacer filtros, pero con la información estadística de las respuestas no puedo individualizar luego a las personas. Puedo saber qué respondieron todas las mujeres, y qué respondieron todas las mujeres que trabajan y que estudian tal carrera”, argumentó el secretario académico.

Y dijo que las consultas del censo están orientadas a las prácticas y hábitos académicos de los estudiantes. "No buscamos el registro del nivel académico porque eso lo sacamos del sistema, tenemos muy baja deserción universitaria y sabemos cuánto se tardan en recibirse, por ejemplo; esto apunta más a los procesos de estudio", declaró Julio Aguirre.

Un censo en la UNCuyo para ajustar sus políticas educativas

La información relevada en este censo integral de la UNCuyo será clave para planificar políticas universitarias y anticiparse a diferentes escenarios.

Julio Aguirre detalló que contar con esa información puede ayudar, por ejemplo, a entender cuántos estudiantes tienen personas a cargo y a partir de eso pensar en las metodologías de cursado, o cuántos de ellos van con sus niños a cursar y a partir de esto construir lactarios en las Facultades.

También se refirió a las becas que otorga la UNCuyo en un contexto de achique presupuestario. "Tenemos que saber cuántos estudiantes potencialmente las están necesitando o si queremos más becas de conectividad, tenemos que hacer una estimación de cuánto de los casi 35.000 estudiantes de grado y pregrado tienen problemas de acceso a internet".

Julio Aguirre, secretario académico del Rectorado de la UNCuyo.jpg Julio Aguirre, secretario académico de la UNCuyo.

"Para anticiparnos a un escenario en el cual vamos a ir aumentando los grados de virtualidad en la educación, primero necesitamos garantizar que todos los estudiantes vayan a poder acceder”, reflexionó el secretario académico de la UNCuyo.

Y mencionó que el censo brinda información estadística que queda disponible para toda la comunidad académica. Incluso el censo anterior quedó plasmado en un libro que publicó la EDIUNC.

A fin de año tendrán los resultados del censo en la UNCuyo

Este nuevo censo de la UNCuyo se aplicará durante el periodo de inscripciones, que se da en fechas diferentes de acuerdo a cada carrera universitaria, y se calcula que se irá completando al promediar el mes de marzo.

Luego vendrá la etapa de sistematización de datos y los primeros informes estadísticos que se podrán tener para mediados de año. Hacia finales de 2025 esperan las autoridades de la UNCuyo contar con la información en formato de infografías y para el próximo año trasladarlo a un soporte en libro.

"La importancia de este tipo de información no es solamente tener la foto, sino poder reconstruir eventualmente la película de lo que fue pasando", concluyó el secretario académico Julio Aguirre.