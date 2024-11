Por el bochazo masivo para entrar a colegios de la UNCuyo la DGE anunció medidas para mejorar el nivel

►TE PUEDE INTERESAR:Ingreso a los colegios de la UNCuyo: más de la mitad de los alumnos sacaron notas inferiores a 5

Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación analizó los magros resultados de los ingresantes a primer año, que quedaron afuera de la UNCuyo.

"Tomamos este resultado como un elemento más para la toma de decisiones en base a la evidencia. Aunque no podemos decir que podemos medir lo que está pasando sólo con ese grupo de estudiantes porque el sistema es muy amplio, claramente el dato de los chicos que no rindieron bien nos preocupa muchÍsimo", aseguró la docente.

Y señaló que los pasos a seguir serán continuar con las evaluaciones de Matemática y la profundización del censo de comprensión lectora.

"Vemos que las acciones implementadas en los cursos donde tomamos la evaluación producen una mejora en el aprendizaje de los chicos para Matemática y en el caso de la comprensión lectora que también fue muestral va a formar parte de un censo en todas las escuelas de la provincia y si los colegios de la universidad quieren ser parte, también los invitamos", amplió la funcionaria.

En base a los resultados se confeccionarán los contenidos y antes del inicio de clases del 2025, los docentes tomarán contacto con el material para el abordaje en las aulas.

La mitad de los chicos que rindieron para entrar a los colegios de la UNCuyo sacó 5 y quedó afuera del proceso de admisión.

Las pruebas siguen mostrando el impacto de la pandemia

Ferrari hizo un análisis de las causas por las cuales la mitad de los chicos que quisieron ingresar a la UNCuyo quedó a mitad de camino, lo mismo que el resultado que arrojó la primera prueba de Matemática que hizo la provincia y de la cual, también el 50% no alcanzó los niveles óptimos esperables.

"La pandemia dejó consecuencias muy negativas. Y lo vemos más en los niveles socioeconómicos más bajos en los que los chicos no pudieron estar conectados con la escuela. Todavía tenemos alumnos que no han podido recuperar saberes que durante la pandemia no pudieron adquirir porque no tenían un dispositivo o por la situación familiar, de no tener quienes lo acompañen", justificó.

Y subrayó: "El daño que provocó la pandemia con el aislamiento fue muy grande. Nosotros lo visualizamos cuando hacemos un corte por nivel socioeconómico y vemos que hay mucha diferencia con los que tenían acceso a una computadora, por ejemplo".

La subsecretaria de Educación indicó que, "tenemos todos los esfuerzos puestos para que la curva vaya en crecimiento y mejoremos los niveles. Este problema del bajo desempeño en Matemática y Lengua no es sólo de Mendoza. Es local y global".