Las 4 listas que se presentaron para conducir el rectorado de la UNCuyo

Fidel–Fllippini: el oficialismo que logró ordenarse

Fidel tiene experiencia en gestión universitaria. Pero también pasó por el Estado cuando fue ministro de Gobierno del ex gobernador Julio Cobos, representó a Mendoza en YPF, presidente de ProMendoza y parlamentario del Mercosur.

flippini y gabriel fidel María Flavia Flippini y Gabriel Fidel.

En la UNCuyo es docente en la Facultad de Ciencia Política y Sociales y desde 2022 es el vicerrector.

Su compañera Flippini es la actual decana de la Facultad de Ciencias Agrarias (desde 2018), es ingeniera y doctora en Agronomía Ambiental. Dirigió posgrados, coordinó doctorados y fue docente de grado y posgrado en Argentina y en otros países de América Latina.

También tuvo roles de peso en redes universitarias nacionales, como la presidencia de AUDEAS (educación agropecuaria) y de asociaciones académicas vinculadas a su área. Esto último le sirvió para que la Legislatura la nombrara personalidad destacada de Mendoza.

El tándem Fidel-Flippini recibió el apoyo de la Franja Morada, el brazo político de la Unión Cívica Radical (UCR), aún cuando Sanchez tenía aspiraciones de ir por la reelección.

La lista opositora de raigambre radical

Dentro de las cuatro listas presentadas, una responde al radicalismo pero con fuertes críticas al oficialismo, según señalan fuentes del ámbito universitario. Ismael Farrando y Jimena Estrella encabezan "Trayectoria y Renovación" un espacio conformado por radicales y otros sectores de la política.

Farrando es abogado, formado en gestión pública y reforma del Estado, y profesor titular de Derecho. Entre 2014 y 2022 (dos mandatos) fue el decano de esa casa de altos estudios.

farrando-y-estrella-candidatos uncuyo

Durante la gestión del ex rector Daniel Pizzi (2014-2022) tuvo algunos roles claves. Fue secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación.

Estrella es la secretaria de Desarrollo Económico en Las Heras, es doctora en Economía y Política Agraria. Además, es docente en la facultad de Ciencias Agrarias.

La lista que estuvo cerca de dar el batacazo en las elecciones pasadas

Adriana García presentó la lista "Encuentro Plural", fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras y directora del Colegio Universitario Central (CUC).

adriana garcia ana sisti encuentro plural elecciones uncuyop Adriana García y Ana Sisti.

En 2022 compitió contra Esther Sanchez y quedó en segundo lugar con poco más del 48% de los votos, cerca de acceder a una segunda vuelta.

Ozollo–Bernabé: una propuesta de centroizquierda y peronismo

La cuarta lista es "Proyecto Universidad Abierta", una propuesta de centroizquierdistas y peronistas. Está conformada por Javier Ozollo, docente de la facultad de Ciencia Política y Sociales y secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño y Fernanda Bernabé -vinculada a Libres del Sur- y actual decana de la Universidad Champagnat.

javier ozollo candidato uncuyo elecciones Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

En las elecciones de 2022, Ozollo tuvo una fugaz candidatura hasta que se bajó para acompañar a Adriana García y Arturo Tascheret, de Compromiso Universitario.

Las elecciones en la UNCuyo

Desde 2014, el rectorado de la UNCuyo le pertenece a la alianza Interclaustro, encabezada por los radicales pero integrada por peronistas, liberales, socialistas y el sector académico. Llevan dos mandatos, de Daniel Pizzi, y uno de Esther Sanchez.

El martes 9 de junio serán las elecciones. Pero el cronograma comenzó el 7 de abril con la publicación de los padrones provisorios.

El miércoles 29 de abril fue el cierre para la presentación de fórmulas y listas de candidatos y hasta el sábado 2 de mayo se podrá reclamar sobre las listas presentadas.

elecciones uncuyo Las elecciones en la UNCuyo serán el martes 9 de junio.

Vencido ese plazo de reclamos la Junta Electoral General de la institución tiene para resolver hasta el miércoles 6 de ese mes la oficialización de las listas, y el lunes 11 de mayo será el último día para realizar impugnaciones de representantes en una segunda instancia.

La campaña electoral se iniciará el sábado 9 de mayo y finalizará el domingo 7 de junio.

En las elecciones votan todos los claustros de acuerdo con los siguientes requisitos:

Docentes (profesores y docentes auxiliares): profesores efectivos, eméritos, consultos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años y docentes auxiliares efectivos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Estudiantes de carreras de grado y pregrado de nivel superior, con una antigüedad mínima de un año y haber aprobado, por lo menos, dos materias en el año académico anterior.

Quienes se hayan graduado en carreras de grado y pregrado de nivel superior.

Personal de apoyo académico que reviste en planta permanente o planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCuyo, en 2013, las elecciones son directas, es decir que quienes ocupan los cargos de Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado.

Además, en 2019, se volvió a reformar el estatuto para establecer la paridad de género, es decir que las fórmulas deben estar integradas al menos por una mujer.

En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los 7 días de terminados los escrutinios definitivos.