Giuliana Lucoski contó cómo el yoga la ayudó a reconstruir su vida y hoy se dedica a enseñarlo

Un aprendizaje que empezó a los 6 años

El yoga entró en su vida mucho antes de cualquier exposición pública. Tenía 6 años cuando empezó a acompañar a su madre, quien había llegado a la práctica por un problema en la columna.

“Ella empezó por una sifosis, para corregir la postura. Y un día yo estaba al lado, era muy chica, y me puse a hacer lo mismo”, recuerda.

Ese vínculo se fue profundizando con los años. Su madre se formó como profesora y empezó a dar clases. Lucoski, aunque siguió otros caminos -estudió abogacía, escribanía, idiomas- nunca se alejó de la práctica.

Para mi el yoga es como un idioma: cuando lo aprendés, lo seguís hablando Para mi el yoga es como un idioma: cuando lo aprendés, lo seguís hablando

Hoy ese recorrido tomó forma concreta en un espacio que impulsan juntas: Ananda, un centro que no se limita a las clases tradicionales. Allí conviven distintas disciplinas, desde yoga en varios estilos hasta reiki, masajes, osteopatía y talleres abiertos.

Alejandra Gamboa en casamiento de Giuliana Lucoski, reina nacional de la Vendimia 2016 - Acá con ella y su virreina Rocío Fuster Rocío Fuster, Giuliana Lucoski y Alejandra Gamboa, el día en que la exreina se casó. Foto: Gentileza Alejandra Gamboa

El cuerpo después del accidente

El 2022 marcó un quiebre en su vida a días de su casamiento. El accidente en moto la dejó con múltiples fracturas y un cuadro crítico que derivó en semanas de internación y una rehabilitación extensa.

Sin embargo, incluso en ese contexto, el yoga no desapareció.

“Los kinesiólogos me decían que no podían creer cómo me sentaba tan derecha”, cuenta. Aún con limitaciones físicas severas, empezó a incorporar movimientos mínimos, adaptados a su estado. Primero en la cama del hospital, después en su casa.

“Yo hacía yoga sin poder caminar. Me sentaba, me movía como podía. Siempre dentro de lo que me permitían”, relata.

Giuliana Lucoski 2 Giuliana Lucoski comenzó a practicar yoga a los 6 años y dice que fue una de las herramientas que le ayudó a recuperarse. Gentileza

El proceso no fue inmediato ni lineal. Hubo restricciones, tiempos médicos y etapas. Pero insiste en que la práctica constante le permitió recuperar movilidad más rápido de lo esperado.

“El pie fue lo último. Pero con posturas, de a poco, se fue soltando. Es constancia, no es de un día para el otro”, dice.

De la práctica personal a la enseñanza

Hoy, con una hija de 2 años y trabajando también como corredora inmobiliaria, Lucoski empezó a volcar esa experiencia en la enseñanza.

En Ananda comenzó a dar clases de yoga y a explorar otras formas de transmitir lo que vivió. No desde lo teórico, sino desde lo que atravesó en primera persona.

En su mirada, el yoga no es solo una actividad física. Incluye respiración, control emocional y una forma de enfrentar situaciones de estrés.

“También es parar un segundo, respirar y después actuar”, sintetizó.

A casi 4 años del accidente, asegura que no tiene limitaciones en su vida cotidiana. Camina, entrena y sostiene la práctica diaria que -según plantea- nunca dejó.

“No me condicionó en nada. Fue paso a paso, pero hoy puedo hacer todo”, afirmó Giuliana Lucoski.