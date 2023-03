Giuliana Lucoski volvió al Hospital Central y le agradeció a los médicos y enfermeros

La paciente pasó mas de un mes en ese servicio y luego su estadía continuó hasta casi llegar a los 60 días. El 29 de junio había recibido el alta y derivada a una clínica para su rehabilitación. "Hoy ingresó caminando, acompañada por quien nunca se separó de ella ni un solo segundo, su mamá, y con una sonrisa que expresaba su agradecimiento en cada paso que daba", escribieron conmovidos en la página de Facebook del Hospital Central.

Giuliana Lukoski.jpg El personal de Unidad de Terapia Intensiva (UTI 5) recibió a la reina nacional de la Vendimia, Giuliana Lucoski. Foto: Hospital Central

Su visita fue espontánea, las y los enfermeros, médicos, kinesiólogos, personal de limpieza y otros tantos que la vieron acostada en una cama durante todos días, ahora se mostraron emocionados por su presencia.

"No pasa seguido que los pacientes vuelvan a visitarnos, es una alegría ver lo bien que estas después de todo lo que pasaste”, se escuchó decir entre los equipos que fueron parte de la recuperación admirable de Giuliana, quien incluso se fue de luna de miel al exterior luego de la boda que debió ser cancelada a fines de mayo cuando se produjo el tremendo choque.

Anécdotas, abrazos, risas y llantos de alegría se apreciaron en los pasillos del Hospital Central tras la recorrida de la ex soberana nacional.

Giuliana Lukoski 3.jpg Giuliana Lucoski afirmó que seguirá visitando el Hospital Central hasta que no quede nadie sin agradecerle todo lo que hicieron por ella. Foto: Hospital Central

"Estamos hablando de Giuliana Lucoski, muchos la recordarán por ser Reina Nacional de la Vendimia, pero para este hospital es una paciente más de los cientos que se reciben constantemente, a los que se les brinda la mejor atención profesional y humana, a quienes se atiende con dedicación y cariño .Hoy Giuliana y su mamá querían agradecer con esta visita a todos y cada uno de los que hicieron posible su recuperación, desde la guardia hasta el quinto piso donde pasó los últimos días de internación", postearon.

"Yo me siento muy bien, no me acuerdo de las caras de la mayoría, pero los llevo conmigo siempre porque me ayudaron a mi y acompañaron a mi familia en un momento muy duro, voy a seguir viniendo, quiero visitar todos los turnos y no parar de decir gracias”, expresó Giuliana.

