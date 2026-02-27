El pez más pesado del mundo: pesa más de 2.000 kg y rompe todos los récords

Entre ellos, uno ha marcado un récord histórico por su masa extraordinaria. Se trata del pez óseo más pesado jamás registrado oficialmente, un gigante que fue reconocido por Guinness World Records.

Pez luna gigante

Hallan en el océano el pez más pesado del mundo: pesa 2.744 kg

El ejemplar fue encontrado cerca del archipiélago de las Azores, en el Portugal, en el año 2021. Se trataba de un pez luna gigante de la especie (Mola alexandrini), una criatura conocida por su forma extraña y su enorme tamaño. Este animal único en el mundo fue descubierto flotando cerca de la isla de Faial y posteriormente estudiado por investigadores marinos.