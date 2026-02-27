El pez más pesado del mundo: pesa más de 2.000 kg y rompe todos los récords

Entre ellos, uno ha marcado un récord histórico por su masa extraordinaria. Se trata del pez óseo más pesado jamás registrado oficialmente, un gigante que fue reconocido por Guinness World Records.
Hallan en el océano el pez más pesado del mundo: pesa 2.744 kg
El ejemplar fue encontrado cerca del archipiélago de las Azores, en el Portugal, en el año 2021. Se trataba de un pez luna gigante de la especie (Mola alexandrini), una criatura conocida por su forma extraña y su enorme tamaño. Este animal único en el mundo fue descubierto flotando cerca de la isla de Faial y posteriormente estudiado por investigadores marinos.
Los científicos confirmaron un dato impactante. Pesaba exactamente 2.744 kilogramos. Esta cifra lo convirtió en el pez óseo más pesado jamás documentado, superando el récord anterior que pertenecía a otro pez luna registrado en Japón en 1996. El hallazgo permitió a los científicos comprender mejor hasta qué punto pueden crecer estas criaturas, que habitan aguas oceánicas templadas y tropicales en distintas partes del mundo.
Cómo es el pez más pesado del mundo
El pez luna gigante es uno de los animales más singulares del océano. Su apariencia es tan inusual que parece una enorme cabeza flotante con aletas.
Entre sus características más impresionantes se destacan:
- Su cuerpo tiene forma ovalada y está comprimido lateralmente.
- Puede medir más de 3 metros de largo y más de 4 metros de alto, contando sus aletas.
- No tiene una cola tradicional como otros peces, sino una estructura redondeada llamada clavus.
- Se alimenta principalmente de medusas, salpas y otros organismos blandos.
- A pesar de su tamaño colosal, es un animal inofensivo para los humanos. Se desplaza lentamente por el océano, impulsado por sus aletas, en un movimiento que parece casi suspendido en el agua.