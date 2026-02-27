Jubilados desaparecidos de Chubut: la familia de Pedro Kreder rompió el silencio

jubilados-desaparecidos3

Jubilados desaparecidos de Chubut: lluvia de llamados

En declaraciones recientes al programa Buen Día Comodoro (Seta TV), Gabriela Kreder expresó el “desgaste emocional” que atraviesa la familia. Desde que el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 10 millones de pesos, los llamados al 911 se han multiplicado, pero sin éxito.

“Aparecen personas diciendo que los vieron en tal o cual lugar. Se corrobora todo: cámaras, rastrillajes en el sitio... pero en general es gente que cree verlos y no son ellos”, explicó Gabriela con resignación. Hasta el momento, no se ha hallado ni una sola prenda de vestir u objeto personal que pertenezca a la pareja de jubilados desaparecidos, fuera de la camioneta.

jubilados-desaparecidos

Jubilados desaparecidos en Chubut: las dudas sobre la camioneta y el terreno

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el cuestionamiento a la hipótesis del accidente. La camioneta fue hallada cerrada con llave, sin signos de violencia y con pertenencias (dinero, comida, agua) en su interior, atascada en un cañadón de difícil acceso en Cañadón de Visser.

Conocimiento del terreno: Gabriela Kreder enfatizó que su padre conocía perfectamente la zona y su peligrosidad. “Él sabía que era un lugar peligroso y por eso nunca hubiera entrado ahí por voluntad propia. Eso lo descartamos desde el primer día”, afirmó.

Ausencia de señales: la hija del jubilado desaparecido señaló una inconsistencia clave: “Papá tenía un encendedor en la puerta de la camioneta. Cualquier persona en su lugar, al quedar varada, habría intentado hacer fuego para señalizar su posición. Eso nunca ocurrió”.

jubilados-desaparecidos-chubut1

Cabos sueltos y la intervención de terceros

La familia insiste en que la justicia debe profundizar en líneas de investigación que parecen haber quedado en segundo plano. Entre ellas, el testimonio de un testigo que afirmó haber visto la camioneta saliendo de un basural con dos hombres a bordo, en lugar de la pareja de jubilados de Chubut.

A pesar de que las pericias de ADN en el vehículo solo arrojaron rastros de Pedro y Juana, Gabriela no descarta la participación de terceros: “Lo único que queremos es saber la verdad. No terminamos de aceptar que dos personas puedan desaparecer así, de la noche a la mañana, sin dejar un solo rastro”.

jubilados-desaparecidos-chubut4

Estado actual de la causa de los jubilados desaparecidos de Chubut

Carátula: “Averiguación de paradero / Desaparición de personas”.

Última reunión con la fiscalía: se confirmó que, sacando el vehículo, no existen indicios físicos en la zona de búsqueda.

Pedido de la familia: mantener la visibilidad del caso para que cualquier persona que tenga información real se anime a hablar.