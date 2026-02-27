Una pareja vivió momentos de terror al ser arrastrada en su auto por la corriente de agua por la tormenta que pasaba por un badén en Los Cerrillos, Luján. El rescate de las víctimas estuvo a cargo de Bomberos del Cuartel Central. A pesar del susto, las personas estaban bien de salud.
Bomberos rescataron a una pareja que fue arrastrada por el agua en Luján en medio de la tormenta
Fue en Los Cerrillos, en Luján, donde el agua tapó los badenes por la tormenta y fueron arrastrados en su auto por la corriente. Los Bomberos los salvaron
Un llamado de auxilio ingresó al 911 alrededor de las 0.30 de este viernes, cuando una pareja que circulaba en su auto Peugeot por la ruta 86, había sido arrastrada por la crecida del agua como consecuencia de la tormenta.
Personal de Bomberos del Cuartel Central llegó a Los Cerrillos, pasando Ugarteche, en Luján, donde encontró que las víctimas estaban dentro del vehículo que había sido arrastrado por el agua.
El operativo de rescate de los Bomberos para salvar a una pareja
Las víctimas de 28 y 29 años siguieron al pie de la letra lo que le indicaron los Bomberos del Cuartel Central, quienes sacaron primero a la mujer, a quien asistieron de inmediato para asegurarse que estuviese en buen estado.
Mientras, el hombre salió por sus propios medios y se arrojó hacia el margen este del camino. Los rescatistas hicieron maniobras para ponerlo a salvo y acercarlo nuevamente hasta la ruta, junto a su pareja.
Luego del rescate de los Bomberos, los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado asistieron a las víctimas y constataron que estaban bien y fuera de peligro.