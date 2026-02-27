Bomberos rescataron a una pareja que fue arrastrada por el agua en Luján en medio de la tormenta

El operativo de rescate de los Bomberos para salvar a una pareja

Las víctimas de 28 y 29 años siguieron al pie de la letra lo que le indicaron los Bomberos del Cuartel Central, quienes sacaron primero a la mujer, a quien asistieron de inmediato para asegurarse que estuviese en buen estado.

Mientras, el hombre salió por sus propios medios y se arrojó hacia el margen este del camino. Los rescatistas hicieron maniobras para ponerlo a salvo y acercarlo nuevamente hasta la ruta, junto a su pareja.

Luego del rescate de los Bomberos, los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado asistieron a las víctimas y constataron que estaban bien y fuera de peligro.