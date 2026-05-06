Video: un caballo se cayó a un pozo y los bomberos lo salvaron

Al llegar al lugar, los bomberos lograron asegurar al equino y ponerlo a resguardo, evitando mayores riesgos. Posteriormente, el animal fue trasladado para recibir la atención veterinaria correspondiente y evaluar su estado de salud.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió exactamente y cómo se originó la situación que quedó registrada en el video y se difundió rápidamente en las plataformas digitales.

Varios vecinos se juntaron alrededor del pozo donde estaba atrapado el caballo, observando las maniobras que los bomberos hicieron, hasta que lograron rescatar el animal.

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Tras la viralización de un video en redes sociales durante, los bomberos de la Policía de Tucumán acudieron a la calle Buenos Aires al 4900 de la capital para rescatar el equino; los efectivos procedieron al aseguramiento y traslado del animal, que quedó bajo resguardo y será sometido a la atención veterinaria necesaria mientras se investigan las circunstancias que motivaron su exposición y el origen de la situación difundida en las plataformas digitales.

Fuente: tucuman24.com y contextotucuman.com