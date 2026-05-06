Una Ferrari rarísima revolucionó Buenos Aires: un envidioso la escupió

ferrari completa Ferrari sólo construyó 600 unidades de este auto, lo que lo convierte en uno de los más exclusivos de la marca. Foto: Instagram @chinocarspotter

Potencia italiana

El impresionante auto a Argentina con una chapa patente de Andorra y varios detalles estéticos en color rojo. Esas líneas resaltaban la agresividad de un coche, que tiene un motor V8 híbrido. Con este motor alcanza la friolera de 1.033 caballos de fuerza, lo cual permite que acelere de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,3 segundos. Tiene una velocidad final de 320 km/h.

La fabricación de este superdeportivo integró una serie muy pequeña de solo 600 unidades para todo el mundo. Durante su estadía en Argentina, el vehículo descansó junto a un Porsche Panamera Turbo, según cuenta el sitio especializado autoblog.com.

ferrari frente El frente de este auto es de una agresividad extrema, inclusive para Ferrar. Foto: Instagram @chinocarspotter

Coleccionistas de fotos urbanas

Muchos entusiastas de los motores aprovecharon el encuentro para sacar diversas fotos del exterior. El creador de contenidos @chinocarspotter publicó el descubrimiento en su perfil y definió a la máquina como algo "simplemente irreal en persona". En su descripción dijo que la parte delantera del auto daba la sensación de querer "comerse" a quien lo mirara de frente.

ferrari volante Los fanáticos no dejaron detalle si fotografiar. ¿Cuándo volverán a ver un auto de estas características? Foto: Instagram @chinocarspotter

Varios curiosos grabaron un video para guardar el sonido del motor híbrido antes de que el conductor abandonara el lugar. La tarde tuvo momentos particulares, como la actitud de un peatón que escupió la unidad ante la mirada atónita de los presentes, según comentó autoblog.com.