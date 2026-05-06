Una Ferrari rarísima revolucionó Buenos Aires: un envidioso la escupió

El barrio de San Telmo vivió una jornada atípica por la aparición de una Ferrari SF90 XX Spider. El auto permaneció estacionado frente a Michelángelo, un restaurante muy frecuentado por el público fierrero.
Esta visita a la ciudad de Buenos Aires representó un hito para el mercado de la región. La casa de Maranello decidió que esta versión fuera la primera de la línea XX en recibir la homologación legal para transitar por rutas y avenidas. Antes de este lanzamiento, las unidades eran prototipos de alto rendimiento en circuitos cerrados.
Potencia italiana
El impresionante auto a Argentina con una chapa patente de Andorra y varios detalles estéticos en color rojo. Esas líneas resaltaban la agresividad de un coche, que tiene un motor V8 híbrido. Con este motor alcanza la friolera de 1.033 caballos de fuerza, lo cual permite que acelere de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,3 segundos. Tiene una velocidad final de 320 km/h.
La fabricación de este superdeportivo integró una serie muy pequeña de solo 600 unidades para todo el mundo. Durante su estadía en Argentina, el vehículo descansó junto a un Porsche Panamera Turbo, según cuenta el sitio especializado autoblog.com.
Coleccionistas de fotos urbanas
Muchos entusiastas de los motores aprovecharon el encuentro para sacar diversas fotos del exterior. El creador de contenidos @chinocarspotter publicó el descubrimiento en su perfil y definió a la máquina como algo "simplemente irreal en persona". En su descripción dijo que la parte delantera del auto daba la sensación de querer "comerse" a quien lo mirara de frente.
Varios curiosos grabaron un video para guardar el sonido del motor híbrido antes de que el conductor abandonara el lugar. La tarde tuvo momentos particulares, como la actitud de un peatón que escupió la unidad ante la mirada atónita de los presentes, según comentó autoblog.com.