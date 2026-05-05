La casa rodante con la mejor cocina de la historia para ir de campamento

La estructura cuenta con una suspensión de brazo en A con resortes helicoidales y amortiguadores dobles. El chasis utiliza materiales compuestos de aluminio y fibra de vidrio con un núcleo de espuma XPS. Esta combinación logra que el cuerpo sea extremadamente resistente. El suelo es completamente impermeable, algo fundamental cuando se transita por paisajes imperdonables como el Outback australiano.

Una cocina exterior inigualable

parrilla casa rodante Un amplio compartimento de carga frontal ofrece espacio suficiente para almacenar equipaje, neveras o herramientas, complementando la capacidad de carga del portaequipajes superior y los soportes para bicicletas.

La parte trasera del remolque oculta el elemento más sorprendente del diseño. Una vez que se desplaza el soporte de la rueda de auxilio, se accede a una cocina que inspira a otras marcas del sector. El espacio incluye hornallas y una bacha integradas en un sistema de guías deslizantes. Los cajones para cubiertos y los gabinetes de almacenamiento abundan en esta zona del vehículo.

El control de los sistemas eléctricos se ubica justo al lado de la zona de fuego. Esta configuración permite cocinar con una comodidad impecable en cualquier lugar. El diseño de Goldfields priorizó la funcionalidad para que el usuario disfrute de cada comida durante el campamento. Pocos modelos en esta categoría ofrecen un nivel de detalle tan alto en su área culinaria.

La tecnología de esta casa rodante única

El interior de este motorhome ofrece un descanso reparador con un colchón que cubre toda la superficie. La cabina tiene luces regulables, ventiladores y un centro de entretenimiento con controles al alcance de la mano. Los armarios profundos en la zona de los pies permiten guardar todo el equipamiento necesario para viajes largos sin sacrificar el orden.

cocina casa rodante exterior La zona de cocción deslizable cuenta con quemadores integrados y un fregadero de acero inoxidable, permitiendo preparar alimentos al aire libre con la misma practicidad que en una vivienda tradicional.

La autonomía energética depende de 300 Ah de litio y un panel solar frontal que viene de serie. El sistema incluye un inversor de 2.000 W y un cargador DC-DC que gestiona la electricidad de forma eficiente. Gracias a sus 200 litros de agua dulce, los viajeros pueden permanecer varios días en zonas remotas con total independencia.

Suspensión: brazos en A con resortes y doble amortiguador.

Energía: batería de litio de 300 Ah y panel solar de 150 W.

Agua: tanque de 200 litros con bomba eléctrica.

Peso: 1.220 kg en seco.

Capacidad: apta para cuatro personas con carpa de techo.

Climatización: calentador diésel incluido.