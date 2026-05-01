La casa rodante más cara de Europa: es enorme y está completamente equipada

plano motorhomw El plano de esta motorhome deja en claro toda la comodidad que ofrece.

Mide 8,26 metros de largo y 2,46 metros de ancho, con una distribución que incluye un salón delantero, un baño trasero y un dormitorio de paso con camas gemelas que pueden unirse para formar una doble.

El salón en la parte delantera tiene un diseño tipo atrio con asientos en forma de U, bañado por luz natural gracias a sus ventanas triples y un techo panorámico curvo. Incluye apoyacabezas ajustables, parlantes integrados y una mesa de comedor extraíble que se guarda discretamente.

Por su parte, la cocina central está equipada con tres hornallas a gas, bacha de acero inoxidable, horno con grill, microondas y una heladera de torre delgada. A diferencia de otras casas rodantes, la Colorado logra combinar funcionalidad con una estética cuidada.

Privacidad y un equipamiento inigualable

El dormitorio puede cerrarse mediante una puerta corrediza sólida de tres piezas para mayor privacidad. Ambas camas tienen somieres de láminas con espacio de almacenamiento debajo y armarios de buen tamaño.

interior motorhome El espacio sobra en esta casa rodante enorme.

En la parte trasera, el baño ocupa todo el ancho de la unidad; es un baño seco que incluye inodoro de casete, lavamanos elevado y una ducha con puerta de vidrio y herrajes cromados.

El equipamiento estándar incluye termotanque, preinstalación de aire acondicionado y un tanque de agua dulce de 50 litros. El peso máximo permitido es de 2.500 kg gracias a su chasis reforzado.

El precio de venta comienza aproximadamente en los 51.300 euros, dependiendo de los opcionales elegidos. Es un precio por encima del promedio, pero se justifica por ser una casa rodante de una calidad superior.