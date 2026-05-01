La Adria Alpina es la serie de casas rodantes más vendida de Adria en Europa, a pesar de ser también la más cara. Ofrece una vida móvil premium con un estilo impecable y un confort excepcional.
La casa rodante más cara de Europa: es enorme y está completamente equipada
La empresa Adria tiene una casa rodante de lujo que es la más cara de Europa. ¿Qué nos ofrece por 50 mil euros?
Desde el modelo 2025, la línea se condensó en tres diseños con nombres de inspiración estadounidense, siendo la Colorado la más grande de todas y una de las pocas construidas sobre un chasis de doble eje.
Una casa rodante imponente
La Colorado, una motorhome montada sobre un chasis de acero galvanizado con estabilizador y llantas de aluminio, cuenta con una carrocería con paredes laterales de poliéster. El aislamiento de Styrofoam y la calefacción líquida por suelo radiante Alde aseguran el confort durante todo el año, ya sea bajo el calor sofocante del verano o en temperaturas bajo cero.
Mide 8,26 metros de largo y 2,46 metros de ancho, con una distribución que incluye un salón delantero, un baño trasero y un dormitorio de paso con camas gemelas que pueden unirse para formar una doble.
El salón en la parte delantera tiene un diseño tipo atrio con asientos en forma de U, bañado por luz natural gracias a sus ventanas triples y un techo panorámico curvo. Incluye apoyacabezas ajustables, parlantes integrados y una mesa de comedor extraíble que se guarda discretamente.
Por su parte, la cocina central está equipada con tres hornallas a gas, bacha de acero inoxidable, horno con grill, microondas y una heladera de torre delgada. A diferencia de otras casas rodantes, la Colorado logra combinar funcionalidad con una estética cuidada.
Privacidad y un equipamiento inigualable
El dormitorio puede cerrarse mediante una puerta corrediza sólida de tres piezas para mayor privacidad. Ambas camas tienen somieres de láminas con espacio de almacenamiento debajo y armarios de buen tamaño.
En la parte trasera, el baño ocupa todo el ancho de la unidad; es un baño seco que incluye inodoro de casete, lavamanos elevado y una ducha con puerta de vidrio y herrajes cromados.
El equipamiento estándar incluye termotanque, preinstalación de aire acondicionado y un tanque de agua dulce de 50 litros. El peso máximo permitido es de 2.500 kg gracias a su chasis reforzado.
El precio de venta comienza aproximadamente en los 51.300 euros, dependiendo de los opcionales elegidos. Es un precio por encima del promedio, pero se justifica por ser una casa rodante de una calidad superior.