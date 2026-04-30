Toyota prepara la nueva versión de su sedán más querido: qué se sabe del Corolla

En cuanto a las dimensiones, el Toyota Corolla registró un largo de 4,63 metros y una distancia entre ejes de 2,70 metros. El baúl ofrece una capacidad de 470 litros, una cifra competitiva para su categoría. La estructura básica no sufrió alteraciones drásticas, pero la actualización de las piezas plásticas y los elementos lumínicos renovaron por completo la percepción del coche estacionado o en movimiento. Las puertas y el techo permanecieron sin cambios estructurales respecto a la edición previa.

El habitáculo del nuevo modelo mostró un giro hacia el minimalismo digital. La consola central ahora luce una pantalla de mayores dimensiones y redujo la cantidad de botones físicos. Esta disposición tecnológica buscó mejorar la experiencia a bordo. Por el momento, la marca no confirmó fechas ni precios para el desembarco de este sedán en los concesionarios locales. El interior destaca por los siguientes elementos:

Tablero digital con interfaz renovada

Pantalla multimedia de gran formato

Consola con menos comandos mecánicos

Materiales con texturas actualizadas corolla El perfil del Corolla 2026 conserva las dimensiones clásicas de 4,63 metros de largo, asegurando el espacio interior y la habitabilidad que convirtieron a este sedán en la referencia absoluta de su segmento durante las últimas décadas.

Opciones para todos

La oferta de motores para el Toyota Corolla conservó esquemas probados. Existe una versión con motor 2.0 aspirado que alcanza los 171 CV, vinculada a una caja automática CVT. Por otro lado, la variante híbrida combinó un bloque 1.8 con un motor eléctrico para sumar 122 CV. Esta configuración prioriza el ahorro de combustible en entornos urbanos y prescinde de la necesidad de enchufes externos para recargar baterías.

Dicha tecnología híbrida representa uno de los pilares de ventas para la compañía en la región. Muchos conductores eligen este sedán por el bajo mantenimiento y la eficiencia térmica que ofrece el sistema eCVT. Los cambios presentados en China podrían funcionar como un adelanto para las unidades que se fabrican en Brasil. La evolución tecnológica del nuevo modelo busca asegurar que el vehículo continúe como líder mundial en ventas durante los próximos años.