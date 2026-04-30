Toyota prepara la nueva versión de su sedán más querido: qué se sabe del Corolla

El mercado automotriz recibió noticias sobre la renovación de un modelo emblemático. El Toyota Corolla exhibió su nueva imagen en Asia, con modificaciones que buscan refrescar su presencia global. El sedán, reconocido por su fiabilidad mecánica y buen valor de reventa, apuesta por una estética moderna para competir frente al avance constante de los vehículos tipo SUV. La firma japonesa decidió implementar retoques que mejoran la aerodinámica y la percepción visual del conjunto.
La parte frontal del nuevo modelo adoptó un estilo más agresivo. Las ópticas ahora tienen un formato similar a un bumerán, lo cual otorga una apariencia futurista. Aunque la silueta lateral conservó las proporciones conocidas, el rediseño de la parrilla y los retoques en la zona trasera lograron una identidad visual limpia. Variaciones estéticas de este tipo resultan fundamentales para mantener el interés de los usuarios en el segmento de los sedanes medianos.
Detalles sobre el nuevo diseño
En cuanto a las dimensiones, el Toyota Corolla registró un largo de 4,63 metros y una distancia entre ejes de 2,70 metros. El baúl ofrece una capacidad de 470 litros, una cifra competitiva para su categoría. La estructura básica no sufrió alteraciones drásticas, pero la actualización de las piezas plásticas y los elementos lumínicos renovaron por completo la percepción del coche estacionado o en movimiento. Las puertas y el techo permanecieron sin cambios estructurales respecto a la edición previa.
El habitáculo del nuevo modelo mostró un giro hacia el minimalismo digital. La consola central ahora luce una pantalla de mayores dimensiones y redujo la cantidad de botones físicos. Esta disposición tecnológica buscó mejorar la experiencia a bordo. Por el momento, la marca no confirmó fechas ni precios para el desembarco de este sedán en los concesionarios locales. El interior destaca por los siguientes elementos:
- Tablero digital con interfaz renovada
- Pantalla multimedia de gran formato
- Consola con menos comandos mecánicos
- Materiales con texturas actualizadas
Opciones para todos
La oferta de motores para el Toyota Corolla conservó esquemas probados. Existe una versión con motor 2.0 aspirado que alcanza los 171 CV, vinculada a una caja automática CVT. Por otro lado, la variante híbrida combinó un bloque 1.8 con un motor eléctrico para sumar 122 CV. Esta configuración prioriza el ahorro de combustible en entornos urbanos y prescinde de la necesidad de enchufes externos para recargar baterías.
Dicha tecnología híbrida representa uno de los pilares de ventas para la compañía en la región. Muchos conductores eligen este sedán por el bajo mantenimiento y la eficiencia térmica que ofrece el sistema eCVT. Los cambios presentados en China podrían funcionar como un adelanto para las unidades que se fabrican en Brasil. La evolución tecnológica del nuevo modelo busca asegurar que el vehículo continúe como líder mundial en ventas durante los próximos años.