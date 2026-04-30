Jeep sacudió el mercado automotor local al anunciar el próximo lanzamiento del Avenger en Argentina. Este modelo, que ya cosecha éxitos comerciales en el continente europeo, se radicará en la región para convertirse en el nuevo escalón de acceso a la mítica marca de las siete ranuras. Aunque la confirmación oficial se limitó a asegurar su presencia en las calles argentinas "en poco tiempo más", fuentes del sector indican que el debut comercial se concretaría durante el mes de agosto de 2026.
El nuevo SUV de Jeep, entrada de gama, tiene fecha de llegada a la Argentina
La marca de Stellantis confirmó el arribo del Avenger para este año. Se fabricará en Brasil, se posicionará por debajo del Renegade y buscará liderar el segmento de los SUV compactos con tecnología híbrida
El Avenger llega para ocupar el segmento B-SUV, posicionándose estructuralmente por debajo del Renegade. Con esta estrategia, Jeep busca competir de forma directa con exponentes como el Volkswagen Tera y el Honda WR-V, modelos que definen la nueva frontera de los vehículos urbanos con estética aventurera.
Diseño y dimensiones: ADN Jeep en formato compacto
A pesar de su tamaño reducido, la marca enfatiza que el Avenger es un "auténtico Jeep". Su estética respeta el legado histórico iniciado con el CJ-2A de 1945, manteniendo la icónica parrilla de siete ranuras, aunque con una evolución estilística moderna.
En términos de dimensiones, el Avenger presenta una longitud de 4,08 metros y una distancia entre ejes de 2,55 metros. Curiosamente, a pesar de ser 25 centímetros más corto que un Renegade, logra una optimización de carga superior: su baúl ofrece 321 litros, superando por 7 litros la capacidad de su hermano mayor.
Jeep Avenger, tecnología y motorización: el salto hacia la hibridación
El interior del Avenger refleja la última actualización tecnológica de Stellantis. Está equipado con un tablero de instrumentos 100% digital y una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Dependiendo de la versión, sumará techo solar, cargador inductivo de celulares y llantas de 17 o 18 pulgadas.
En el apartado mecánico, si bien en Europa brilla una versión 100% eléctrica, para la Argentina y la región se espera una configuración adaptada a la demanda local. El corazón del modelo fabricado en Brasil sería el conocido motor T200 (1.0 turbo de 125 CV), pero con una innovación fundamental: la incorporación de un sistema de hibridación ligera (Mild Hybrid), tecnología que Stellantis ya está integrando en modelos de Fiat.
En materia de seguridad, se espera que mantenga el estándar internacional, ofreciendo de serie seis airbags y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye control de velocidad crucero adaptativo, sensor de punto ciego y mantenimiento de carril. Con este lanzamiento, Jeep no solo renueva su base de clientes, sino que introduce la electrificación en su gama más accesible.