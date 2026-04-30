El nuevo SUV de Jeep, entrada de gama, tiene fecha de llegada a la Argentina

Diseño y dimensiones: ADN Jeep en formato compacto

A pesar de su tamaño reducido, la marca enfatiza que el Avenger es un "auténtico Jeep". Su estética respeta el legado histórico iniciado con el CJ-2A de 1945, manteniendo la icónica parrilla de siete ranuras, aunque con una evolución estilística moderna.

En términos de dimensiones, el Avenger presenta una longitud de 4,08 metros y una distancia entre ejes de 2,55 metros. Curiosamente, a pesar de ser 25 centímetros más corto que un Renegade, logra una optimización de carga superior: su baúl ofrece 321 litros, superando por 7 litros la capacidad de su hermano mayor.

Jeep Avenger 2

Jeep Avenger, tecnología y motorización: el salto hacia la hibridación

El interior del Avenger refleja la última actualización tecnológica de Stellantis. Está equipado con un tablero de instrumentos 100% digital y una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Dependiendo de la versión, sumará techo solar, cargador inductivo de celulares y llantas de 17 o 18 pulgadas.

Jeep Avenger Así es por dentro el Jeep Avenger.

En el apartado mecánico, si bien en Europa brilla una versión 100% eléctrica, para la Argentina y la región se espera una configuración adaptada a la demanda local. El corazón del modelo fabricado en Brasil sería el conocido motor T200 (1.0 turbo de 125 CV), pero con una innovación fundamental: la incorporación de un sistema de hibridación ligera (Mild Hybrid), tecnología que Stellantis ya está integrando en modelos de Fiat.

En materia de seguridad, se espera que mantenga el estándar internacional, ofreciendo de serie seis airbags y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye control de velocidad crucero adaptativo, sensor de punto ciego y mantenimiento de carril. Con este lanzamiento, Jeep no solo renueva su base de clientes, sino que introduce la electrificación en su gama más accesible.