Una SUV bajó su precio 18 mil dólares: cuál es y cuánto sale ahora

Por otro lado, la variante híbrida enchufable ofrece un rendimiento superior gracias a la combinación de motores que alcanzan los 300 HP y brindan tracción integral. Este desarrollo técnico, heredado de la participación en competencias eléctricas internacionales, permite realizar trayectos urbanos sin consumir combustible durante más de sesenta kilómetros. Ambas opciones conservan el sistema de iluminación avanzada mediante faros LED de alta precisión y un diseño exterior que evoca la arquitectura clásica parisina.

Nuevos valores de Stellantis

stellantis ds 7 Este SUV de lujo se vendía por 90 mil dólares.

De acuerdo con el reciente reporte de Stellantis, el precio sugerido para el modelo DS 7 Pallas quedó fijado en 52.500 dólares. Este reposicionamiento comercial genera un escenario favorable para quienes buscan acceder a un vehículo con estándares de calidad europeos. La marca mantiene su compromiso de ofrecer productos que redefinen la comodidad y el estilo, factores que permitieron que este modelo se consolidara como un éxito de ventas constante en el territorio nacional.

La alternativa híbrida enchufable también registró una modificación a la baja, con un precio de lista de 72.000 dólares. Esta estrategia tarifaria de la empresa en Argentina permite que el vehículo más avanzado de su catálogo mantenga una brecha competitiva frente a otros exponentes del sector. Los interesados pueden realizar consultas en la red oficial de concesionarios o visitar los espacios de exhibición en la Costa Atlántica para conocer de cerca las prestaciones y el confort de esta SUV que lidera la oferta del grupo.