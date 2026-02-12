Una SUV bajó su precio 18 mil dólares: cuál es y cuánto sale ahora

El segmento de los vehículos de lujo en Argentina atraviesa una etapa de reconfiguración comercial durante el mes de febrero. La marca DS Automobiles, integrante del gigante Stellantis, aplicó un ajuste notable en los valores sugeridos para su gama de productos. Dentro de este movimiento, la SUV DS 7 destaca por un descenso significativo en su costo de adquisición, una medida que busca sostener su competitividad y liderazgo entre los modelos premium más elegidos por el público local.
La actualización de la lista oficial de precios llega en un momento donde la industria busca dinamizar las operaciones. Al mantener la misma configuración de equipamiento y prestaciones que la consagraron en el mercado, la SUV se posiciona como una alternativa de gran valor por su relación entre tecnología francesa y costo final. El grupo automotriz comunicó estos cambios de manera directa para sus dos variantes principales, tanto la opción turbo como la eléctrica.
El equipamiento de la SUV en Argentina
La versión de entrada, conocida como Pallas, dispone de un propulsor turbo que entrega 215 HP de potencia, acoplado a una caja automática de ocho relaciones. Su interior resalta por el uso de materiales nobles y terminaciones que remiten a la alta costura, incluyendo detalles como el reloj analógico B.R.M. y un sistema de audio de alta fidelidad con catorce altavoces. En materia de seguridad, la unidad que se comercializa en Argentina integra el paquete de asistencia a la conducción para maniobras semiautónomas.
Por otro lado, la variante híbrida enchufable ofrece un rendimiento superior gracias a la combinación de motores que alcanzan los 300 HP y brindan tracción integral. Este desarrollo técnico, heredado de la participación en competencias eléctricas internacionales, permite realizar trayectos urbanos sin consumir combustible durante más de sesenta kilómetros. Ambas opciones conservan el sistema de iluminación avanzada mediante faros LED de alta precisión y un diseño exterior que evoca la arquitectura clásica parisina.
Nuevos valores de Stellantis
De acuerdo con el reciente reporte de Stellantis, el precio sugerido para el modelo DS 7 Pallas quedó fijado en 52.500 dólares. Este reposicionamiento comercial genera un escenario favorable para quienes buscan acceder a un vehículo con estándares de calidad europeos. La marca mantiene su compromiso de ofrecer productos que redefinen la comodidad y el estilo, factores que permitieron que este modelo se consolidara como un éxito de ventas constante en el territorio nacional.
La alternativa híbrida enchufable también registró una modificación a la baja, con un precio de lista de 72.000 dólares. Esta estrategia tarifaria de la empresa en Argentina permite que el vehículo más avanzado de su catálogo mantenga una brecha competitiva frente a otros exponentes del sector. Los interesados pueden realizar consultas en la red oficial de concesionarios o visitar los espacios de exhibición en la Costa Atlántica para conocer de cerca las prestaciones y el confort de esta SUV que lidera la oferta del grupo.