Chevrolet Sonic: qué se sabe del lanzamiento de este SUV

La seguridad nocturna mejoró gracias a los nuevos proyectores LED. Estas luces iluminaron con mayor intensidad respecto a los focos tradicionales. En el frente aparecieron luces diurnas que también cumplieron la función de giro. El lanzamiento contempló detalles modernos como el emblema de la marca en color negro. Además, los rieles del techo soportaron cargas de hasta 50 kilos para mayor practicidad.

Detalles técnicos del Sonic

El interior destacó por la incorporación del sistema de pantallas digitales conectadas. Los materiales del habitáculo buscaron ofrecer confort a los pasajeros en trayectos extensos. La configuración mecánica incluyó varios puntos clave para su funcionamiento:

Motor turbo de 116 CV de potencia máxima.

Caja de cambios automática con seis velocidades.

Plataforma modular denominada GEM.

Llantas de 17 pulgadas para la versión deportiva RS.

Asistentes de conducción adaptados al tránsito regional.

Arribo confirmado a la Argentina

sonic nuevo El nuevo Sonic representa una apuesta ambiciosa para el mercado regional, combinando la versatilidad de un SUV con una estética deportiva que busca atraer a conductores jóvenes en Argentina.

La empresa General Motors eligió Brasil para la primera exhibición del SUV durante el mes de mayo. Luego de ese evento, la comercialización inició rápidamente en los países vecinos. El cronograma oficial indicó que el producto cruzará la frontera hacia Argentina durante el mes de junio de 2026. Los concesionarios locales recibieron las unidades para enfrentar a rivales directos del segmento compacto.

El equipamiento tecnológico representó un salto importante para la categoría. El sistema multimedia permitió una conectividad total con dispositivos móviles. Los asientos utilizaron espumas especiales que brindaron una postura cómoda para el conductor. Esta estrategia comercial permitió que el Chevrolet Sonic cubriera un espacio vacío en la oferta actual de la compañía. El lanzamiento generó expectativas por su estética rupturista y su configuración adaptada a los caminos de Argentina.