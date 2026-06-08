Volvió la leyenda del 2CV y mirá lo que es: el mítico Citroën en versión eléctrica y diseño retro

El legendario Citroën 2CV encontró una nueva forma de regresar a las calles. La firma francesa volvió a asociarse con el especialista italiano Caselani para desarrollar una versión inspirada en el histórico modelo, aunque esta vez sobre la base del Citroën Ami, el pequeño cuadriciclo eléctrico pensado para la movilidad urbana.
La propuesta apuesta casi exclusivamente al diseño. Caselani, reconocida por recrear modelos clásicos de Citroën con tecnología actual, ya había reinterpretado la emblemática furgoneta Type H. Ahora decidió rendir homenaje al 2CV mediante una transformación estética que modifica por completo la apariencia del Ami.
Entre los cambios más visibles se destacan los faros redondos, una gran parrilla frontal y múltiples detalles que remiten al auto que marcó una época en Europa. El proyecto fue desarrollado por el diseñador David Obendorfer junto con el Centro de Estilo de Citroën, dirigido por Pierre Leclercq.
El auto de Citroën y un homenaje al pasado sin cambios en la mecánica
A diferencia de la profunda renovación visual, la parte técnica permanece intacta. El Citroën Ami conserva su configuración original: un motor de 8,2 CV, velocidad máxima de 45 km/h, batería de 6 kW, autonomía homologada de 75 kilómetros y un peso total de 471 kilos.
En Europa, el Ami puede conducirse desde los 15 años con licencia AM y tiene un precio de partida de 8.390 euros. Sin embargo, la versión desarrollada por Caselani eleva considerablemente ese valor. El paquete completo de transformación alcanza los 17.120 euros y también puede adquirirse por partes para quienes ya poseen el vehículo.
La personalización incluye nueve colores para la carrocería y tres opciones para la tapicería. Además, se ofrecen accesorios individuales, como el kit exterior de carrocería por 7.420 euros o los denominados “amortiguadores de confort”, valuados en 2.000 euros.
Todos los componentes cuentan con licencia oficial de Citroën y mantienen la garantía de fábrica, en una propuesta que combina movilidad eléctrica con una fuerte dosis de nostalgia para los amantes de uno de los autos más emblemáticos de la historia.