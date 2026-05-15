Le encantó a Matías Antico: Citroën AMI, el pequeño y barato auto eléctrico que podría llegar a Argentina

citroen ami ok El Ami, una nueva apuesta para la movilidad urbana. ¿Llegará a Argentina? Foto: gentileza

En el apartado mecánico, incorpora una batería de 5,5 kWh que puede cargarse en un enchufe doméstico convencional. El proceso de recarga completa demanda aproximadamente cuatro horas. El sistema se complementa con un motor eléctrico de 8 caballos de fuerza, equivalentes a 6 kW de potencia.

El Citroën AMI es el principal competidor del Fiat Topolino, uno de los reyes de este segmento en España.

Citroën AMI: un vehículo eléctrico pensado para la movilidad urbana

Otro de los aspectos distintivos del Ami es su diseño. El modelo fue concebido con una estructura totalmente simétrica para reducir costos de producción. Incluso sus puertas son intercambiables: una abre hacia adelante y la otra hacia atrás. El habitáculo tiene capacidad para dos personas.

citroen ami ok 2 El Citroën AMI por dentro. Es el principal competidor del Fiat Topolino. Foto: gentileza

En Europa, el vehículo está homologado dentro de la categoría L6e, correspondiente a cuadriciclos ligeros. Esa clasificación permite que, según la legislación de cada país, pueda conducirse desde los 15 años con licencia de ciclomotor o, en algunos casos, sin registro de conducir.

En ese contexto, en Argentina lo probó a full el especialista Matías Antico, reconocido comunicador de televisión de vasta experiencia en autos.

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El precio actual del Citroën Ami se ubica entre 6.500 y 9.300 euros en distintos mercados europeos.

Por el momento, el modelo no se comercializa oficialmente en la Argentina. Sin embargo, la marca ya lo exhibió en distintas acciones promocionales, incluidas presentaciones en la Costa Atlántica, y analiza la posibilidad de expandir su presencia en la región. Mientras tanto, en Uruguay el pequeño eléctrico ya se encuentra disponible para la venta.