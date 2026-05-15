Le encantó a Matías Antico: Citroën AMI, el pequeño y barato auto eléctrico que podría llegar a Argentina

El crecimiento de la movilidad eléctrica abrió paso a propuestas cada vez más compactas para las ciudades, y uno de los modelos que más llamó la atención en Europa es el Citroën Ami. Se trata de un cuadriciclo 100% eléctrico desarrollado por la automotriz francesa con foco en trayectos urbanos cortos, practicidad y bajos costos de uso.
Este pequeño auto tiene dimensiones reducidas: mide apenas 2,41 metros de largo y pesa 483 kilos. Gracias a ese formato compacto puede desplazarse con facilidad en entornos urbanos y estacionar en espacios mínimos.
Además, alcanza una velocidad máxima de 45 km/h y ofrece una autonomía de hasta 75 kilómetros, características orientadas al uso diario dentro de la ciudad.
En el apartado mecánico, incorpora una batería de 5,5 kWh que puede cargarse en un enchufe doméstico convencional. El proceso de recarga completa demanda aproximadamente cuatro horas. El sistema se complementa con un motor eléctrico de 8 caballos de fuerza, equivalentes a 6 kW de potencia.
El Citroën AMI es el principal competidor del Fiat Topolino, uno de los reyes de este segmento en España.
Citroën AMI: un vehículo eléctrico pensado para la movilidad urbana
Otro de los aspectos distintivos del Ami es su diseño. El modelo fue concebido con una estructura totalmente simétrica para reducir costos de producción. Incluso sus puertas son intercambiables: una abre hacia adelante y la otra hacia atrás. El habitáculo tiene capacidad para dos personas.
En Europa, el vehículo está homologado dentro de la categoría L6e, correspondiente a cuadriciclos ligeros. Esa clasificación permite que, según la legislación de cada país, pueda conducirse desde los 15 años con licencia de ciclomotor o, en algunos casos, sin registro de conducir.
En ese contexto, en Argentina lo probó a full el especialista Matías Antico, reconocido comunicador de televisión de vasta experiencia en autos.
El precio actual del Citroën Ami se ubica entre 6.500 y 9.300 euros en distintos mercados europeos.
Por el momento, el modelo no se comercializa oficialmente en la Argentina. Sin embargo, la marca ya lo exhibió en distintas acciones promocionales, incluidas presentaciones en la Costa Atlántica, y analiza la posibilidad de expandir su presencia en la región. Mientras tanto, en Uruguay el pequeño eléctrico ya se encuentra disponible para la venta.