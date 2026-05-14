El Fiat Topolino por dentro: un auto eléctrico, chiquito y barato para manejar sin carnet a 45 km/h

topo topolino El Fiat Topolino, por dentro. Foto: gentileza

La marca apuesta a que esta nueva tonalidad acompañe el carácter relajado y urbano del modelo, pensado especialmente para desplazamientos cortos y cotidianos en centros urbanos cada vez más restringidos al tránsito tradicional.

Fiat Topolino: tablero más grande y foco en la experiencia urbana

Además de la actualización visual, el Topolino (que aún espera su llegada a la Argentina) también recibió mejoras en el interior. El cuadro de instrumentos fue rediseñado y ahora incorpora una pantalla digital de mayores dimensiones.

topolino En el Fiat Topolino pueden viajar hasta 2 personas, ideal para la ciudad. Foto: gentileza

El display pasó de 3,5 a 5,7 pulgadas y alcanza una superficie total de 8,3 pulgadas. Según la marca, la nueva interfaz ofrece gráficos más simples y una lectura más intuitiva para facilitar la visualización de información durante la conducción.

El modelo se ha ido consolidando como uno de los autos más fuertes del mercado europeo de cuadriciclos eléctricos, donde alcanzó una participación del 20%. En España es muy común verlo por la calle.

Su fórmula combina practicidad, bajo consumo energético y facilidad de maniobra en entornos urbanos densos. Mide apenas 2,53 metros de largo, tiene una velocidad máxima limitada a 45 km/h y utiliza una batería de 5,4 kWh que le permite recorrer hasta 75 kilómetros con una sola carga.

topolino 3 El tablero del Fiat Topolino, simple aunque con todo lo necesario. Foto: gentileza

Otro de sus puntos fuertes es la posibilidad de recargarlo en casa. En el habitáculo, el diseño mantiene la búsqueda de amplitud visual mediante superficies vidriadas generosas y asientos escalonados que optimizan el espacio disponible.

Con estas novedades, Fiat busca sostener el crecimiento del Topolino en un mercado donde la micromovilidad eléctrica gana protagonismo como alternativa para desplazamientos urbanos cortos, simples, baratos y de bajo impacto ambiental.