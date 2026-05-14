El Fiat Topolino por dentro: un auto eléctrico, chiquito y barato para manejar sin carnet a 45 km/h

El Fiat Topolino es un novedoso auto que continúa evolucionando dentro del segmento de los cuadriciclos eléctricos urbanos. En ese marco, la firma italiana presentó una actualización para su pequeño modelo cero emisiones, que incorpora cambios estéticos y tecnológicos orientados a reforzar su perfil joven y funcional en las ciudades europeas.
La renovación ya se encuentra disponible y apunta a ofrecer una experiencia más moderna sin alterar la esencia del auto chiquito: dimensiones muy reducidas, conducción simple y el foco absolutamente puesto en la movilidad urbana.
Por dentro es una maravilla, aunque ya hablaremos de eso. Empecemos porque Fiat incorporó el nuevo tono Corallo, una opción de aspecto vibrante que se suma al tradicional Verde Vita. De esta manera, el Topolino pasa a ofrecer dos variantes cromáticas para quienes buscan una propuesta más personalizable dentro del universo de los microautos eléctricos.
La marca apuesta a que esta nueva tonalidad acompañe el carácter relajado y urbano del modelo, pensado especialmente para desplazamientos cortos y cotidianos en centros urbanos cada vez más restringidos al tránsito tradicional.
Fiat Topolino: tablero más grande y foco en la experiencia urbana
Además de la actualización visual, el Topolino (que aún espera su llegada a la Argentina) también recibió mejoras en el interior. El cuadro de instrumentos fue rediseñado y ahora incorpora una pantalla digital de mayores dimensiones.
El display pasó de 3,5 a 5,7 pulgadas y alcanza una superficie total de 8,3 pulgadas. Según la marca, la nueva interfaz ofrece gráficos más simples y una lectura más intuitiva para facilitar la visualización de información durante la conducción.
El modelo se ha ido consolidando como uno de los autos más fuertes del mercado europeo de cuadriciclos eléctricos, donde alcanzó una participación del 20%. En España es muy común verlo por la calle.
Su fórmula combina practicidad, bajo consumo energético y facilidad de maniobra en entornos urbanos densos. Mide apenas 2,53 metros de largo, tiene una velocidad máxima limitada a 45 km/h y utiliza una batería de 5,4 kWh que le permite recorrer hasta 75 kilómetros con una sola carga.
Otro de sus puntos fuertes es la posibilidad de recargarlo en casa. En el habitáculo, el diseño mantiene la búsqueda de amplitud visual mediante superficies vidriadas generosas y asientos escalonados que optimizan el espacio disponible.
Con estas novedades, Fiat busca sostener el crecimiento del Topolino en un mercado donde la micromovilidad eléctrica gana protagonismo como alternativa para desplazamientos urbanos cortos, simples, baratos y de bajo impacto ambiental.