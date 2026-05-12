Cuánto sale un Fiat Topolino: el auto eléctrico y barato de ciudad para manejar sin carnet

topolino 2 El Fiat Topolino, todo un suceso en Europa. ¿Cuándo llegará a Argentina? Foto: El País

A nivel estético, Fiat buscó diferenciarlo del modelo francés con una impronta retro inspirada en clásicos italianos. Esa identidad aparece en los faros redondos, las molduras plateadas, las llantas y la combinación de colores pastel con techo negro.

Fiat Topolino: un vehículo compacto, eléctrico y pensado para la ciudad

Uno de los detalles más llamativos de este auto está en sus puertas: mientras la del acompañante tiene apertura convencional, la del conductor utiliza el sistema conocido como “puerta suicida”, con bisagras ubicadas en la parte trasera.

En el interior, el enfoque es completamente minimalista. El habitáculo es biplaza y cuenta apenas con un pequeño cuadro de instrumentos detrás de un volante sin botones. También ofrece una capacidad de carga reducida, con un compartimento delantero de 63 litros, tal como consigna la nota de El País.

topolino 3 El interior del Fiat Topolino, una belleza. Foto: El País

Como ocurre con todos los cuadriciclos de este tipo, su configuración mecánica está limitada por normativa. Incorpora un motor eléctrico de 6 kW, equivalente a 8 CV, alimentado por una batería de 7 kWh que le permite alcanzar hasta 75 kilómetros de autonomía. Además, puede recargarse completamente en cuatro horas utilizando una toma doméstica de corriente alterna.

Cuánto sale un Fiat Topolino y quién es su competidor directo

En 2026, el precio del Fiat Topolino parte desde los 9.890 euros en España para la versión Verde Vita, mientras que la variante Corallo asciende a 9.990 euros. Ambas cifras, al contado.

critroen El Citroen Ami, competidor del Fiat Topolino. Foto: El País

Su principal competidor continúa siendo el Citroën Ami, que mantiene la misma propuesta técnica y de equipamiento, aunque con una estética más desenfadada y mayores posibilidades de personalización. Además, conserva una ventaja importante: su precio arranca en 8.490 euros, más de 1.000 euros menos que el modelo italiano.

¿Llegarán a la Argentina tanto el Fiat Topolino como el Citroën Ami? Miles de automovilistas esperan que sí.