El 0KM equipado con la última tecnología que bajó su precio en $4.000.000

De acuerdo con las listas oficiales de mayo, el valor de la Ford Everest pasó de $93.292.200 a $89.560.510. Esta reducción, que se concretó en un periodo de apenas dos meses, representa un alivio nominal de casi 4 millones de pesos, algo inédito en una economía que históricamente solo se ajustó hacia arriba.

Las razones detrás de la "rebaja"

¿Por qué una automotriz decide bajar los precios en lugar de congelarlos? Los analistas económicos identificamos tres razones fundamentales:

Apertura comercial y baja de impuestos : La readecuación de los aranceles y la simplificación de trámites de importación permitieron a las terminales reducir sus costos logísticos y de entrada al país.

: La readecuación de los aranceles y la simplificación de trámites de importación permitieron a las terminales reducir sus costos logísticos y de entrada al país. Sobreestock y caída de ventas : Durante el primer cuatrimestre del 2026, las ventas de 0 km mostraron caídas interanuales en varios segmentos. Para mover el stock en los concesionarios, las marcas necesitan incentivos reales.

: Durante el primer cuatrimestre del 2026, las ventas de 0 km mostraron caídas interanuales en varios segmentos. Para mover el stock en los concesionarios, las marcas necesitan incentivos reales. Guerra de precios en alta gama: No solo la Everest bajó su valor; la línea de pick-ups importadas como las Ford F-150 también registró descensos de hasta USD 10.000, reflejando que el mercado de lujo está sintiendo la competencia de nuevos jugadores y la estabilización del dólar oficial.

Ford everest

¿Cuánto cuestan hoy los modelos de Ford?

Con esta actualización, la gama de SUV y pick-ups de la marca del óvalo presenta valores más competitivos. Además de la Everest por debajo de los 90 millones, la oferta de pick-ups F-150 se reconfiguró de la siguiente manera:

Lariat Híbrida : Pasó de USD 90.000 a USD 80.000.

: Pasó de USD 90.000 a USD 80.000. Tremor : Pasó de USD 95.000 a USD 85.000.

: Pasó de USD 95.000 a USD 85.000. Raptor: El tope de gama bajó de USD 115.000 a USD 105.000.

Este movimiento no es aislado. Otras marcas como Jeep han comenzado a ofrecer bonificaciones de hasta $8,6 millones y financiación a tasa 0, lo que marca el inicio de una "guerra de descuentos" para captar a los pocos compradores que aún tienen capacidad de ahorro o acceso a crédito.