Ford anunció bajas de precios en algunos de sus modelos: llegan al 27 por ciento

Este escenario genera un impacto inmediato en el sector automotor de Argentina, donde las distorsiones fiscales condicionaron la oferta durante los últimos años. La medida permite que modelos emblemáticos recuperen un posicionamiento lógico frente a sus competidores regionales. Además de la quita impositiva, influye un nuevo marco de entendimiento comercial con los Estados Unidos que facilita el ingreso de unidades con costos logísticos y aduaneros más eficientes.

Los modelos de Ford con mayores descuentos

mustang gt El Ford Mustang tuvo una baja superior al 27%.

El deportivo Mustang encabeza la lista de las rebajas más drásticas tras los cambios normativos vigentes en Argentina. La versión GT redujo su valor de 90.000 a 65.000 dólares, lo que representa un recorte del 27,7 por ciento. Por su parte, la variante Dark Horse experimentó una trayectoria similar al descender desde los 97.000 hasta los 75.000 dólares, marcando una diferencia superior al 22 por ciento respecto a los registros del mes anterior.