Ford anunció bajas de precios en algunos de sus modelos: llegan al 27 por ciento

La firma del óvalo, Ford, comunicó una reestructuración profunda en su esquema de comercialización dentro del mercado local. Esta decisión responde de manera directa a la reciente derogación del tributo interno, conocido comúnmente como impuesto al lujo, que afectaba la competitividad de los vehículos de gama alta. Al desaparecer este gravamen, la empresa encontró el margen necesario para ajustar hacia abajo los precios de gran parte de su catálogo importado.
Este escenario genera un impacto inmediato en el sector automotor de Argentina, donde las distorsiones fiscales condicionaron la oferta durante los últimos años. La medida permite que modelos emblemáticos recuperen un posicionamiento lógico frente a sus competidores regionales. Además de la quita impositiva, influye un nuevo marco de entendimiento comercial con los Estados Unidos que facilita el ingreso de unidades con costos logísticos y aduaneros más eficientes.
Los modelos de Ford con mayores descuentos
El deportivo Mustang encabeza la lista de las rebajas más drásticas tras los cambios normativos vigentes en Argentina. La versión GT redujo su valor de 90.000 a 65.000 dólares, lo que representa un recorte del 27,7 por ciento. Por su parte, la variante Dark Horse experimentó una trayectoria similar al descender desde los 97.000 hasta los 75.000 dólares, marcando una diferencia superior al 22 por ciento respecto a los registros del mes anterior.
La línea de vehículos utilitarios deportivos también aprovechó la nueva coyuntura económica para mejorar sus precios. El modelo Bronco Badlands, que sufría con rigor el peso del antiguo esquema fiscal, bajó su cotización de 100.000 a 74.000 dólares. Esta disminución del 26 por ciento posiciona al todoterreno de una forma mucho más agresiva en un segmento que demanda alta capacidad fuera de ruta y tecnología de vanguardia.
Ajustes a las pickups
- F-150 Lariat HEV: bajó de 90.000 a 80.000 dólares (caída del 11,1 por ciento).
- F-150 Tremor: bajó de 95.000 a 85.000 dólares (caída del 10,5 por ciento).
- F-150 Raptor: bajó de 115.000 a 105.000 dólares (caída del 8,7 por ciento).
La familia de camionetas F-150 mostró correcciones, aunque con porcentajes menores debido a actualizaciones que la marca realizó en periodos previos. El reordenamiento de Ford permite vislumbrar un futuro con catálogos más completos y sin las limitaciones técnicas que antes se aplicaban para evitar los topes del impuesto. Las autoridades de la terminal norteamericana esperan que estas condiciones dinamicen las ventas de productos de alta gama.