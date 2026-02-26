China desafía a Alemania, Estados Unidos y Japón con su nueva pickup

Un tema no menor es que en un mercado dominado por las diésel, la llegada de una opción naftera con este nivel de potencia es novedoso. Otro aspecto con el que busca hacerse fuerte es el sistema de tracción: ofrece varios modos de manejo (Normal, Eco, Sport, Nieve, Roca, Arena y Barro), pensados para adaptar la respuesta según el terreno.

La JMC Grand Avenue Dadao Pro tiene un diseño atractivo pero no es su única carta para competir. Además está equipada con chasis de largueros, suspensión delantera de doble horquilla y un esquema trasero con resortes, una solución que usan modelos como Nissan Frontier y Renault Alaskan. Esto apunta a ofrecer un equilibrio entre robustez, capacidad de carga y confort de marcha.

Camioneta china JMC 3 tapizados

En medidas, se ubica por encima del promedio del segmento: ronda los 5,45 metros de largo, con una caja que admite hasta 900 kilos de carga. El apartado off-road se sostiene con neumáticos de 285 mm de ancho, un despeje importante y una ficha con cifras interesantes para salir del asfalto: 32° de ángulo de ataque, 27° de salida, 24,5° ventral y hasta 900 mm de capacidad de vadeo, con monitoreo en tiempo real de la profundidad.

Cómo es por dentro la pickup china JMC Dadao Pro

En su interior, la pickup JMC busca despegarse de la imagen de la camioneta básica. La Dadao Pro ofrece butacas delanteras con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, además de respaldo trasero reclinable. Y a eso le agrega instrumental digital de 12,3” y pantalla táctil de 12,1” compatible con Apple CarPlay y Android Auto, una dotación que apunta a un usuario que ya no resigna confort y conectividad.

Camioneta china JMC 4

Cuánto sale la pickup china JMC Dadao Pro

El gran argumento comercial sigue siendo la relación entre precio y producto. En los concesionarios se ofrece a $79.9 millones, por debajo de las versiones equivalentes de Toyota y Ford: Hilux SRX y Ranger Limited+.