El ex policía Horacio Grasso, quien se encuentra detenido por asesinato y ocultar en un ropero el cuerpo de la joven Milagros Basto en la provincia de Córdoba, fue imputado por abuso sexual contra un familiar, a quien drogó para cometer el ataque en 2021.
Asesinato siniestro: ocultó el cadáver en el placard y aplicó la mejor técnica para que el olor no lo delatara
Conforme a la denuncia realizada por la víctima de asesinato, los abusos habrían ocurrido entre marzo y agosto de 2021 en el domicilio ubicado sobre la calle Buenos Aires al 300, mismo departamento donde la Policía encontró el cuerpo de Basto en julio de 2025.
La imputación por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefaciente fue dictaminada por Ingrid Vago, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, informaron desde el medio El DoceTv.
Asesinato en Córdoba: el caso de abuso sexual que conmociona
Todo comenzó cuando los familiares de Milagros Basto denunciaron su desaparición entre noviembre y diciembre de 2024. Desde ese momento se dieron inicio a diversos operativos de búsqueda en Córdoba, todos con resultado negativo.
Aun así, todo cambió a mediados de julio del año pasado cuando albañiles, que realizaban reparaciones dentro de la vivienda de Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria por el crimen de Facundo Novillo Cancinos, hallaron un placard que estaba sellado con cemento, por lo que dieron aviso a la Policía, siendo una pista clave para esclarecer la desaparición y el asesinato.
Tras derrumbar el bloque, los agentes encontraron el cuerpo de Milagros Basto. Fueron varias semanas las que la duda persistió debido al avanzado estado de descomposición del cadáver tras el asesinato.
Tras los primeros resultados de las pericias se pudo determinar que era Basto y la autopsia confirmó que la joven fue víctima de asesinato hacía seis meses, momento en el que desapareció.
La mecánica del ocultamiento tras el asesinato
- Horacio Grasso, aprovechando sus conocimientos en construcción y su pasado en las fuerzas de seguridad, diseñó un escondite que pretendía ser permanente.
- El cuerpo de Milagros Basto fue hallado en posición vertical, encerrado en un espacio extremadamente reducido detrás del fondo del ropero.
- Para intentar mitigar la descomposición y el rastro olfativo, el imputado habría utilizado productos químicos y selladores.
- Esta maniobra demostró una frialdad extrema, ya que Grasso continuó viviendo en el departamento y recibiendo a funcionarios judiciales para sus controles de rutina mientras el cuerpo de la joven permanecía a escasos metros de su cama.