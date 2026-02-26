Asesinato siniestro: ocultó el cadáver en el placard y aplicó la mejor técnica para que el olor no lo delatara

asesinato-Horacio-Grasso-milagros-basto

Asesinato en Córdoba: el caso de abuso sexual que conmociona

Todo comenzó cuando los familiares de Milagros Basto denunciaron su desaparición entre noviembre y diciembre de 2024. Desde ese momento se dieron inicio a diversos operativos de búsqueda en Córdoba, todos con resultado negativo.

asesinato-milagros-basto

Aun así, todo cambió a mediados de julio del año pasado cuando albañiles, que realizaban reparaciones dentro de la vivienda de Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria por el crimen de Facundo Novillo Cancinos, hallaron un placard que estaba sellado con cemento, por lo que dieron aviso a la Policía, siendo una pista clave para esclarecer la desaparición y el asesinato.

Tras derrumbar el bloque, los agentes encontraron el cuerpo de Milagros Basto. Fueron varias semanas las que la duda persistió debido al avanzado estado de descomposición del cadáver tras el asesinato.

Tras los primeros resultados de las pericias se pudo determinar que era Basto y la autopsia confirmó que la joven fue víctima de asesinato hacía seis meses, momento en el que desapareció.

asesinato-Horacio-Grasso-milagros-basto1

La mecánica del ocultamiento tras el asesinato