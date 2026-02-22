Asesinato de Santiago del Estero: "Mi vida hermosa, tan dulce", el desgarrador mensaje de una madre destrozada

asesinato-Thania-Santillán1

El hombre se negaba a salir de la casa e incluso amenazaba con quitarse la vida. Esto motivó un gran despliegue en la zona, con la participación del USAR y la Guardia de Infantería.

Finalmente, el personal policial logró convencer al joven, quien en horas de la tarde depuso su actitud y se entregó.

Por su parte, la fiscal Lucía González Farías se hizo presente en el lugar y solicitó la autopsia de la víctima, como así también el peritaje balístico en el arma que utilizó Salto, quien está acusado por el delito de femicidio.

asesinato-Thania-Santillán2

Asesinato en Santiago del Estero: la despedida de su mamá en las redes sociales

Ivanna Patricia Medina, mamá de la joven asesinada Thania Santillán, la despidió en las redes sociales con mucho dolor: “Mi vida hermosa, tan dulce, mi loca favorita, mi hijita del corazón. No puedo expresar lo que siento, pero siempre te voy a recordar, aunque me duela el alma. Tan joven, llena de proyectos, de sueños, viviste la vida, pero te quedaba aún más por entregar. Es tan difícil asumir, es difícil de explicar todo lo que se está viviendo, mi niña siempre mi bebé hermosa. Es injusto lo que te pasó, Dios hará justicia, lo puedo asegurar. Descansa mi amor, dulces sueños, bebé, hasta que Dios nos dé el privilegio de volvernos a encontrar. Te quedas en lo más profundo de nuestros corazones hijita...”.

asesinato-Thania-Santillán

La profunda tristeza de las amigas

Amigas de Thania Santillán se volcaron en las redes sociales con diferentes mensajes para despedirla: "Que m... todo, que asco todo. Una compañera, una amiga inmensa, tu luz es y será inmensa. Que alegría haber compartido esta vida", decía uno de los posteos.

Las jóvenes recordaron a Thania Santillán como una persona alegre y solidaria, y coincidieron en el reclamo de justicia frente a este hecho, que conmocionó a todos en la pequeña localidad de Las Tinajas, Santiago del Estero.