Un joven protagonizó un asesinato a balazos en la localidad de Las Tinajas, Santiago del Estero. La víctima era su novia y el muchacho, luego de cometer el crimen, se atrincheró durante varias horas con el cadáver de la mujer dentro de la vivienda, hasta que finalmente se entregó a las autoridades luego de una extensa negociación.
Asesinato de Santiago del Estero: "Mi vida hermosa, tan dulce", el desgarrador mensaje de una madre destrozada
El asesinato de Thania Santillán en Santiago del Estero, provocó una conmoción inimaginable. La mamá de la víctima está destrozada
El asesinato se produjo este viernes en una casa de esa localidad, perteneciente al departamento Moreno, donde Diego Salto -de 23 años- mató a su pareja, Thania Santillán, de 22, de tres disparos por causas que se desconocen por el momento.
Algunos vecinos habían visto a Salto en las inmediaciones, con un arma en la mano, dieron aviso a la policía, pero cuando llegaron los efectivos el hombre ingresó a la vivienda donde perpetró el asesinato.
El hombre se negaba a salir de la casa e incluso amenazaba con quitarse la vida. Esto motivó un gran despliegue en la zona, con la participación del USAR y la Guardia de Infantería.
Finalmente, el personal policial logró convencer al joven, quien en horas de la tarde depuso su actitud y se entregó.
Por su parte, la fiscal Lucía González Farías se hizo presente en el lugar y solicitó la autopsia de la víctima, como así también el peritaje balístico en el arma que utilizó Salto, quien está acusado por el delito de femicidio.
Asesinato en Santiago del Estero: la despedida de su mamá en las redes sociales
Ivanna Patricia Medina, mamá de la joven asesinada Thania Santillán, la despidió en las redes sociales con mucho dolor: “Mi vida hermosa, tan dulce, mi loca favorita, mi hijita del corazón. No puedo expresar lo que siento, pero siempre te voy a recordar, aunque me duela el alma. Tan joven, llena de proyectos, de sueños, viviste la vida, pero te quedaba aún más por entregar. Es tan difícil asumir, es difícil de explicar todo lo que se está viviendo, mi niña siempre mi bebé hermosa. Es injusto lo que te pasó, Dios hará justicia, lo puedo asegurar. Descansa mi amor, dulces sueños, bebé, hasta que Dios nos dé el privilegio de volvernos a encontrar. Te quedas en lo más profundo de nuestros corazones hijita...”.
La profunda tristeza de las amigas
Amigas de Thania Santillán se volcaron en las redes sociales con diferentes mensajes para despedirla: "Que m... todo, que asco todo. Una compañera, una amiga inmensa, tu luz es y será inmensa. Que alegría haber compartido esta vida", decía uno de los posteos.
Las jóvenes recordaron a Thania Santillán como una persona alegre y solidaria, y coincidieron en el reclamo de justicia frente a este hecho, que conmocionó a todos en la pequeña localidad de Las Tinajas, Santiago del Estero.