El hermano de Brian Cabrera, el joven que fue asesinado durante el carnaval en la localidad de Mercedes, se mostró enojado y triste por el brutal crimen y expuso que quiere que los responsables “paguen” por la tragedia, porque “tenía una vida por delante y se la arrebataron”. Este lunes los dos detenidos declararían.
Tragedia en Carnaval: "Tenía una vida por delante y se la arrebataron", el dolor de un hermano devastado
El hermano de Brian Cabrera, joven asesinado en plena fiesta de Carnaval, relató cómo fue la tragedia
Carlos, hermano de Brian Cabrera, relató que el asesinato sucedió en la segunda noche de carnaval en la ciudad momento en el que una banda musical se presentaba en el escenario principal. En medio de la jornada, según se observa en las cámaras de seguridad, los asistentes tuvieron que protegerse ante la lluvia de disparos.
La tragedia de Mercedes: cómo fue el asesinato
Carlos Cabrera señaló que la tragedia comenzó en la madrugada del domingo por una pelea a metros de donde ellos se encontraban: “Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire. Ahí saltó mi hermano”.
“Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio a ella el fierro. Vi todo, cayó adelante mío”, explicó Carlos en diálogo con TN.
En medio del dolor y antes de darle el último adiós, expuso: “Me lo mataron en este corso y yo quiero justicia, que paguen lo que tienen que pagar. Que se pudran en la cárcel”.
Respecto de los dos acusados por la tragedia, María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19, se espera que este lunes declaren frente a las autoridades de la UFI N°2 de Mercedes.
Medidas de las autoridades por la tragedia
El enojo de familiares y allegados por la tragedia en Mercedes, "obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias" y garantizar la seguridad del personal médico. En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.
Entre los reclamos tras el asesinato, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.