Tragedia en Carnaval: "Tenía una vida por delante y se la arrebataron", el dolor de un hermano devastado

“Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio a ella el fierro. Vi todo, cayó adelante mío”, explicó Carlos en diálogo con TN.

En medio del dolor y antes de darle el último adiós, expuso: “Me lo mataron en este corso y yo quiero justicia, que paguen lo que tienen que pagar. Que se pudran en la cárcel”.

Embed - Carlos Cabrera, hermano de Brian

Respecto de los dos acusados por la tragedia, María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19, se espera que este lunes declaren frente a las autoridades de la UFI N°2 de Mercedes.

Medidas de las autoridades por la tragedia

El enojo de familiares y allegados por la tragedia en Mercedes, "obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias" y garantizar la seguridad del personal médico. En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.

tragedia-brian-cabrera1

Entre los reclamos tras el asesinato, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.