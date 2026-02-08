Inicio Policiales ahogado
Tragedia

Una nena de 3 años murió ahogada tras caer a una pileta durante un festejo en Rivadavia

La víctima se encontraba en una reunión familiar cuando cayó a la pileta. Pese a los esfuerzos médicos constataron su muerte en el hospital Saporiti

Luciano Bertolotti
Por Luciano Bertolotti [email protected]
Trageida en Rivadavia. Una niña cayó a una pileta durante un festejo familiar.

Trageida en Rivadavia. Una niña cayó a una pileta durante un festejo familiar.

Una tarde de celebración terminó en tragedia este domingo en el distrito de La Libertad, en Rivadavia. Una pequeña de 3 años se ahogó y perdió la vida tras caer al fondo de una pileta en un predio alquilado para un festejo familiar.

La trágica muerte vuelve a encender las alarmas sobre los accidentes por inmersión en la provincia.

El primer informe policial

Según el parte de la Subcomisaría La Reducción, la trágica muerte ocurrió minutos después de las 15 en un quincho ubicado sobre la Ruta Provincial 62. Durante la reunión familiar, la niña se ausentó y tras la búsqueda la hallaron sumergida en el fondo de la piscina.

hospital-saporiti.jpg
La ni&ntilde;a fue trasladada al hospital Saporiti donde constataron su muerte.

La niña fue trasladada al hospital Saporiti donde constataron su muerte.

La pequeña fue trasladada de urgencia de forma particular al Hospital Saporiti, donde ingresó a las 15:22. A pesar de los esfuerzos del personal de los profesionales por reanimarla, el médico Emanuel Del Pozo constató su deceso a las 16:07. La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

Antecedentes: un peligro latente en Mendoza

Este lamentable episodio se suma a una serie de casos similares que han conmocionado a la provincia recientemente, evidenciando los riesgos tanto en espejos de agua privados como públicos.

ahogado dique Cipolletti.jpg
El dique Cipolletti es uno de los lugares m&aacute;s peligrosos para nadar.

El dique Cipolletti es uno de los lugares más peligrosos para nadar.

Recomendaciones de seguridad

Ante la repetición de estos siniestros, las autoridades locales insisten en la importancia de mantener una supervisión adulta constante, la colocación de cierres perimetrales en piletas y la prohibición absoluta de bañarse en canales de riego o zonas no habilitadas de diques para prevenir desenlaces fatales.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar