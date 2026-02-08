Una tarde de celebración terminó en tragedia este domingo en el distrito de La Libertad, en Rivadavia. Una pequeña de 3 años se ahogó y perdió la vida tras caer al fondo de una pileta en un predio alquilado para un festejo familiar.
Una nena de 3 años murió ahogada tras caer a una pileta durante un festejo en Rivadavia
La víctima se encontraba en una reunión familiar cuando cayó a la pileta. Pese a los esfuerzos médicos constataron su muerte en el hospital Saporiti
La trágica muerte vuelve a encender las alarmas sobre los accidentes por inmersión en la provincia.
El primer informe policial
Según el parte de la Subcomisaría La Reducción, la trágica muerte ocurrió minutos después de las 15 en un quincho ubicado sobre la Ruta Provincial 62. Durante la reunión familiar, la niña se ausentó y tras la búsqueda la hallaron sumergida en el fondo de la piscina.
La pequeña fue trasladada de urgencia de forma particular al Hospital Saporiti, donde ingresó a las 15:22. A pesar de los esfuerzos del personal de los profesionales por reanimarla, el médico Emanuel Del Pozo constató su deceso a las 16:07. La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Rivadavia.
Antecedentes: un peligro latente en Mendoza
Este lamentable episodio se suma a una serie de casos similares que han conmocionado a la provincia recientemente, evidenciando los riesgos tanto en espejos de agua privados como públicos.
Luján de Cuyo: Un caso casi idéntico ocurrió en una vivienda de este departamento, donde un niño de solo 2 años falleció tras caer accidentalmente a una pileta, un hecho que destaca la vulnerabilidad de los menores en entornos domésticos.
San Rafael: La tragedia también golpeó al sur provincial cuando una adolescente de 13 años murió ahogada al caer a un canal de riego, lo que refuerza la peligrosidad de los cauces de agua en zonas rurales (Diario Uno).
Dique Cipolletti: A estos hechos se suma el hallazgo de una persona sin vida en la zona de influencia del dique, un sector frecuentado durante los meses de calor pese a las prohibiciones vigentes.
Recomendaciones de seguridad
Ante la repetición de estos siniestros, las autoridades locales insisten en la importancia de mantener una supervisión adulta constante, la colocación de cierres perimetrales en piletas y la prohibición absoluta de bañarse en canales de riego o zonas no habilitadas de diques para prevenir desenlaces fatales.