Una nena de 3 años murió ahogada tras caer a una pileta durante un festejo en Rivadavia

hospital-saporiti.jpg La niña fue trasladada al hospital Saporiti donde constataron su muerte.

La pequeña fue trasladada de urgencia de forma particular al Hospital Saporiti, donde ingresó a las 15:22. A pesar de los esfuerzos del personal de los profesionales por reanimarla, el médico Emanuel Del Pozo constató su deceso a las 16:07. La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

Antecedentes: un peligro latente en Mendoza

Este lamentable episodio se suma a una serie de casos similares que han conmocionado a la provincia recientemente, evidenciando los riesgos tanto en espejos de agua privados como públicos.

ahogado dique Cipolletti.jpg El dique Cipolletti es uno de los lugares más peligrosos para nadar.

Recomendaciones de seguridad

Ante la repetición de estos siniestros, las autoridades locales insisten en la importancia de mantener una supervisión adulta constante, la colocación de cierres perimetrales en piletas y la prohibición absoluta de bañarse en canales de riego o zonas no habilitadas de diques para prevenir desenlaces fatales.