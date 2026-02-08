Un conductor alcoholizado chocó en Guaymallén y le detectaron 1,98 gramos de alcohol en sangre

El siniestro ocurrió alrededor de las 21.32 en la intersección de Elpidio González y Bonfanti, donde la camioneta que conducía el automovilista alcoholizado impactó contra otro vehículo que se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.

Movil policial.jpg Uno de los protagonistas del accidente escapó antes de que llegaran los efectivos policiales.

Accidente en Guaymallén: el conductor arrojó 1.98 gramos de alcohol en sangre

Cuando los efectivos arribaron a la escena, entrevistaron al conductor de la camioneta y observaron que se encontraba en evidente estado de ebriedad. Ante la situación, le realizaron el test de alcoholemia.