Un conductor de 33 años protagonizó un accidente de tránsito en Guaymallén el sábado por la noche, mientras manejaba alcoholizado con 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, casi tres veces por encima del límite legal de 0,5.
Un conductor alcoholizado chocó en Guaymallén y le detectaron 1,98 gramos de alcohol en sangre
El siniestro ocurrió alrededor de las 21.32 en la intersección de Elpidio González y Bonfanti, donde la camioneta que conducía el automovilista alcoholizado impactó contra otro vehículo que se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.
Cuando los efectivos arribaron a la escena, entrevistaron al conductor de la camioneta y observaron que se encontraba en evidente estado de ebriedad. Ante la situación, le realizaron el test de alcoholemia.
El resultado fue de 1,98 gramos de alcohol en sangre, una cifra que prácticamente triplica el límite permitido por ley para conducir.
Se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Tránsito y se dio inicio al proceso contravencional. El conductor enfrentará multas y la retención del carnet de conducir por manejar en estado de ebriedad.
El otro vehículo involucrado en el accidente no pudo ser identificado, ya que su conductor abandonó la escena antes de que llegara personal policial.