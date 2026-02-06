Un fuerte siniestro vial se registró este viernes por la tarde en Las Heras, cuando un móvil de la Policía colisionó contra un vehículo particular. Como consecuencia del impacto, los efectivos quedaron atrapados momentáneamente en el habitáculo y el segundo auto terminó contra un semáforo.
Violento accidente en Las Heras: un patrullero embistió a un auto que terminó contra un semáforo
El móvil de la Policía presentó daños totales en su parte frontal. Sus 2 ocupantes fueron los que se llevaron la peor parte del choque en Las Heras
El accidente ocurrió cerca de las 15.30 en la intersección de las calles Independencia y Olascoaga, una zona de alto tránsito en el departamento del Gran Mendoza.
Por calle Independencia circulaba con dirección al oeste el móvil 4.081, un Fiat Cronos de la fuerza policial. Al llegar al cruce con Olascoaga, por causas que aún se investigan, el patrullero impactó de lleno contra un Volkswagen Voyage que se desplazaba hacia el norte, según el reporte oficial.
Daños y víctimas tras el accidente
La violencia del impacto quedó reflejada en el estado de los vehículos:
El patrullero: presentó daños totales en su parte frontal. La magnitud del choque provocó que se activaran ambos airbags, dejando a los efectivos Julieta Cortez Rivera (30) y Jeremías Ortega Gómez (20) dentro del rodado.
El vehículo particular: el VW Voyage, conducido por Carolina Taise Gómez (39), recibió el golpe en la zona del guardabarros trasero derecho. Tras el choque, el auto salió despedido hacia el costado norte de la calle, terminando su carrera contra la columna de uno de los semáforos de la esquina.
Investigación en marcha
En el lugar del accidente trabajó personal de la Comisaría 36 y el Oficial Subayudante Alfaro Valentín.
A pesar de la espectacularidad del siniestro y de los daños materiales, se espera el parte médico definitivo para conocer el estado de salud de los 3 involucrados, aunque los primeros reportes indican que los ocupantes del móvil fueron los más afectados por la activación de los dispositivos de seguridad.
La Oficina Fiscal N° 2, a cargo de Florencia Gil, tomó conocimiento del siniestro vial en Las Heras, aunque por el momento las actuaciones quedaron a cargo del personal policial actuante en la escena para los peritajes de rigor.