Violento accidente en Las Heras: un patrullero embistió a un auto que terminó contra un semáforo

accidente las heras El Volkswagen Voyage terminó con la parte trasera en la acequia. Era conducido por una mujer de 39 años. Foto: gentileza

Daños y víctimas tras el accidente

La violencia del impacto quedó reflejada en el estado de los vehículos:

El patrullero: presentó daños totales en su parte frontal. La magnitud del choque provocó que se activaran ambos airbags, dejando a los efectivos Julieta Cortez Rivera (30) y Jeremías Ortega Gómez (20) dentro del rodado.

El vehículo particular: el VW Voyage, conducido por Carolina Taise Gómez (39), recibió el golpe en la zona del guardabarros trasero derecho. Tras el choque, el auto salió despedido hacia el costado norte de la calle, terminando su carrera contra la columna de uno de los semáforos de la esquina.

accidente las heras El patrullero sufrió importantes daños en la parte delantera. Foto: gentileza

Investigación en marcha

En el lugar del accidente trabajó personal de la Comisaría 36 y el Oficial Subayudante Alfaro Valentín.

A pesar de la espectacularidad del siniestro y de los daños materiales, se espera el parte médico definitivo para conocer el estado de salud de los 3 involucrados, aunque los primeros reportes indican que los ocupantes del móvil fueron los más afectados por la activación de los dispositivos de seguridad.

La Oficina Fiscal N° 2, a cargo de Florencia Gil, tomó conocimiento del siniestro vial en Las Heras, aunque por el momento las actuaciones quedaron a cargo del personal policial actuante en la escena para los peritajes de rigor.