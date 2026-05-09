Accidente en Lavalle: un hombre está grave por las heridas que sufrió tras volcar con su auto

El hecho ocurrió cerca de las 3.30 en calle Dr. Moreno, a la altura del puente sobre el arroyo Tulumaya, en Villa Tulumaya de Lavalle.

El conductor está grave en el hospital Central

De acuerdo con la información oficial, el conductor circulaba en un Volkswagen Gol cuando perdió el dominio del vehículo por causas que aún se investigan y cayó al canal.