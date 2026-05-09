Un hombre de 39 años está grave tras sufrir heridas de consideración luego de protagonizar un accidente en Lavalle, donde el auto que conducía terminó volcado dentro de un canal.
Accidente en Lavalle: un hombre está grave por las heridas que sufrió tras volcar con su auto
El conductor perdió el control de un Volkswagen Gol y terminó dentro de un canal en Villa Tulumaya. Fue rescatado y trasladado al Hospital Central
El hecho ocurrió cerca de las 3.30 en calle Dr. Moreno, a la altura del puente sobre el arroyo Tulumaya, en Villa Tulumaya de Lavalle.
El conductor está grave en el hospital Central
De acuerdo con la información oficial, el conductor circulaba en un Volkswagen Gol cuando perdió el dominio del vehículo por causas que aún se investigan y cayó al canal.
Cuando llegaron los primeros efectivos y los equipos de emergencia, encontraron al hombre solo, con graves heridas, atrapado dentro del auto y en estado de shock.
Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistieron en el lugar y le diagnosticaron politraumatismos graves. Luego fue trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.
Debido a su estado de salud, no pudieron realizarle el test de alcoholemia.