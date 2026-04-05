Un accidente frontal dejó cuatro heridos graves incluido un nene de 7 años con fractura

accidente lujan Bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los accidentados. Foto: Ministerio de Seguridad

Bomberos Voluntarios de Luján y personal del SEC trabajaron en el lugar hasta liberar a los atrapados.

Una pareja robó a punta de cuchillo en pleno centro de Ciudad y la detuvieron con el dinero encima

Una pareja fue detenida este sábado por la mañana después de robarle dinero a una mujer de 42 años en pleno centro de la Ciudad, en calle Buenos Aires entre San Juan y San Martín.

Según la denuncia, un transeúnte alertó a la víctima de que el hombre intentaba abrirle la cartera. Cuando ella lo reclamó, el sujeto la amenazó con un cuchillo y le dio un golpe de puño en el abdomen antes de robarle el dinero y huir por calle Buenos Aires hacia el oeste.

robo El escaso botín con el cuchillo.

Personal de la UCAR Capital los interceptó pocas cuadras después, en Necochea y España, y los detuvo con el dinero y el cuchillo encima. La mujer, de 31 años, tenía una medida pendiente desde diciembre pasado y el hombre, de 32, contaba con una orden de captura desde febrero.

Un incendio arrasó con casi toda una empresa de pallets en Maipú

Un incendio de grandes dimensiones destruyó casi por completo el predio de una empresa de pallets ubicada en carril Rodríguez Peña 4.793, en Coquimbito, Maipú. El fuego se desató pasadas las 22 del viernes y requirió el apoyo de varias dotaciones de Bomberos de distintos departamentos para ser controlado.

Embed - Incendio en una empresa de Maipú

Los efectivos trabajaron durante varios minutos para sofocar tres frentes simultáneos de fuego que afectaban pallets de madera y material en desuso. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.

Le robaron la moto a punta de pistola en Maipú

Un hombre de 33 años fue asaltado a mano armada en la madrugada del sábado en calle Las Piedritas y Juan Isidro Maza, en Beltrán, Maipú. Dos sujetos lo interceptaron cuando circulaba en su Gilera 150 c.c. negra, lo amenazaron con un arma de fuego y se llevaron la moto. La Oficina Fiscal de Maipú intervino en el caso.

Tres conductores con alcohol en Guaymallén y uno casi cuadruplicó el límite

Un operativo de control en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, detectó esta madrugada a tres conductores con alcoholemia positiva. Una mujer de 31 años marcó 1,89 g/l, casi cuatro veces el límite permitido de 0,5. Un hombre de 49 años dio 0,74 g/l y una mujer de 36 años registró 0,55 g/l.