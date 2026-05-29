El accidente con dos operarios que quedaron encerrados: sin poder escapar, una fuga de gas mató a uno

Accidente en Aeroparque: tragedia con fuga de gas letal

Según trascendió de fuentes oficiales, el accidente tuvo lugar en un cuarto técnico ubicado en la planta alta del hall central de Aeroparque, en las inmediaciones de una puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional.

Los dos involucrados en la tragedia eran empleados de la empresa "Maxiseguridad", una firma tercerizada contratada por Aeropuertos Argentina para realizar el mantenimiento periódico de los tubos de dióxido de carbono de las instalaciones.

accidente-aeroparque Foto: gentileza elpopularnoticias.

Cómo fue el accidente con gas en Aeroparque

La principal hipótesis de las autoridades sobre el accidente, indica que, mientras se encontraban manipulando el equipamiento, un tablero eléctrico se desprendió y cayó sobre ellos. El violento impacto golpeó una de las válvulas de seguridad de los tubos de dióxido de carbono, lo que desató un escape inmediato de gas en un espacio con ventilación limitada.

Aunque el dióxido de carbono no es un gas inherentemente tóxico, su liberación en un ambiente cerrado desplaza rápidamente el oxígeno. Esta reducción drástica del nivel de oxígeno en el aire causó la descompensación de los operarios, que quedaron atrapados sin posibilidad de evacuación inmediata.

Al lugar de la tragedia acudió rápidamente personal médico de emergencia, quienes constataron el fallecimiento de uno de los operarios en la misma sala técnica. Su compañero, en tanto, logró ser estabilizado y se encuentra fuera de peligro, presentando únicamente lesiones leves.

accidente-aeroparque-gas1 Foto: gentileza elpopularnoticias.

Quién era el operario que murió en el accidente

La víctima fatal fue identificada por sus iniciales como F. E. G., de 33 años. El operario formaba parte de "Maxiseguridad" desde el año 2019 y contaba con experiencia previa en instalaciones de construcción para edificios.

El caso ya se encuentra en manos de la Justicia. La Fiscalía interviniente ordenó el inmediato resguardo y peritaje del sector para establecer fehacientemente la mecánica del accidente. Además, se dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente y se citó a declarar a personal tanto de Aeropuertos Argentina como de la firma Maxiseguridad.