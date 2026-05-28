Murió el jubilado que había sido atropellado por un micro en un accidente en San Martín

Embed - Un hombre fue atropellado en un accidente de tránsito en San Martín

El accidente en San Martín

Según la información policial, el micro circulaba por avenida Leandro Alem cuando giró hacia el sur por calle Las Heras. En ese momento colisionó con la persona que cruzaba la arteria por la senda peatonal.

Como consecuencia del impacto, la víctima del accidente sufrió politraumatismos y un ACV hemorrágico por lo que tuvo que recibir asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) antes de ser trasladada al Hospital Perrupato.

El conductor del micro, un hombre de 44 años, tenía alcoholemia negativa, de acuerdo al dosaje realizado por los efectivos. En el lugar del accidente trabajó personal policial, efectivos viales y Policía Científica.