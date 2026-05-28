Este jueves, luego de agonizar por dos días, murió el hombre que había sido atropellado por un micro en San Martín. El accidente ocurrió el martes pasado y quedó filmado por las cámaras de seguridad del lugar.
Murió el jubilado que había sido atropellado por un micro en un accidente en San Martín
El trágico accidente ocurrió el martes pasado en horas de la mañana y quedó filmado por las cámaras de seguridad
La víctima fatal fue un jubilado de 70 años que fue impactado por un colectivo, de la empresa Nueva Generación, en la intersección de Boulogne Sur Mer y Las Heras, en San Martín.
Desde entonces, la víctima del accidente se encontraba internada en el Hospital Perrupato en delicado estado de salud. Finalmente, en la mañana del jueves falleció debido a una grave hemorragia craneal.
El accidente en San Martín
Según la información policial, el micro circulaba por avenida Leandro Alem cuando giró hacia el sur por calle Las Heras. En ese momento colisionó con la persona que cruzaba la arteria por la senda peatonal.
Como consecuencia del impacto, la víctima del accidente sufrió politraumatismos y un ACV hemorrágico por lo que tuvo que recibir asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) antes de ser trasladada al Hospital Perrupato.
El conductor del micro, un hombre de 44 años, tenía alcoholemia negativa, de acuerdo al dosaje realizado por los efectivos. En el lugar del accidente trabajó personal policial, efectivos viales y Policía Científica.