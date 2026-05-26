El atropello de un jubilado de 70 años conmocionó a San Martín este martes por la mañana y el video que captó una cámara de seguridad generó estupor en las redes sociales. El hombre fue arrollado por un colectivo, de la empresa Nueva Generación, en la intersección de Boulogne Sur Mer y Las Heras y debió ser hospitalizado.
Cámara de seguridad
Impactante video: un colectivo atropelló a un jubilado que cruzaba por la senda peatonal
La víctima sufrió politraumatismos y fue derivada al hospital Perrupato. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia
Según la información policial, el micro circulaba por avenida Leandro Alem cuando giró hacia el sur por calle Las Heras.
En ese momento colisionó con la persona que cruzaba la arteria por la senda peatonal.
El accidente en San Martín
Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió politraumatismos y un ACV hemorrágico por lo que tuvo que recibir asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) antes de ser trasladada al Hospital Perrupato.
El conductor del micro, un hombre de 44 años, tenía alcoholemia negativa, de acuerdo al dosaje realizado por los efectivos.
En el lugar trabajó personal policial, efectivos viales y Policía Científica.