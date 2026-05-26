Impactante video: un colectivo atropelló a un jubilado que cruzaba por la senda peatonal

Embed - Un hombre fue atropellado en un accidente de tránsito en San Martín Fuente: Radio Regional

El accidente en San Martín

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió politraumatismos y un ACV hemorrágico por lo que tuvo que recibir asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) antes de ser trasladada al Hospital Perrupato.

El conductor del micro, un hombre de 44 años, tenía alcoholemia negativa, de acuerdo al dosaje realizado por los efectivos.

En el lugar trabajó personal policial, efectivos viales y Policía Científica.