"Pobrecito, era un niño del barrio", el accidente y tragedia que dejó cientos de mensajes desgarradores

Benjamín era oriundo de Maquinista Savio y una figura habitual en las calles de su barrio. Era común verlo pedaleando junto a su grupo de amigos, a quienes todos en la zona conocían cariñosamente como "los cachorros", por tratarse de un grupo de menores de edad inseparables.

"Pobrecito, era un nene del barrio. Me angustian estas cosas. Que descanses en paz, Patulín", lamentó otra joven en la misma red social, reflejando el sentir generalizado de una comunidad golpeada por el fatal accidente.

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Accidente del niño de 9 años: una fatalidad que terminó en tragedia

El accidente tuvo lugar el domingo alrededor de las 20:30 en el kilómetro 44 del ramal Pilar, mano a la provincia de Buenos Aires. Según la reconstrucción de los hechos, Benjamín bajó en su bicicleta por una lomada desde la calle colectora y, por razones que aún son materia de investigación, perdió el control y no logró frenar.

El impulso lo llevó de manera repentina a ingresar al carril rápido de la autopista, donde fue embestido violentamente por un Volkswagen Vento. El impacto fue devastador y el menor falleció en el acto, quedando su bicicleta abandonada a la vera de la banquina.

El conductor del auto, un joven de 29 años domiciliado en la localidad de Derqui, quedó imputado en una causa caratulada como "homicidio culposo" y se encuentra a disposición de la Justicia.

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Tragedia en la Panamericana: detalles del accidente

Durante varias horas, efectivos de la Comisaría 7° de Pilar y peritos viales trabajaron en la escena del accidente, lo que requirió un desvío del tránsito a la altura del Puente Kansas hasta cerca de las 22:40.

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La crudeza del momento de la tragedia se vio reflejada en el testimonio de una vecina a un medio local, quien señaló: "Estuve dos horas en el lugar antes de que se llevaran al nene y los padres nunca aparecieron".

Actualmente, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de Pilar se encuentra a cargo de la causa, tomando declaración a los testigos presenciales con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron este desenlace tan doloroso.