Se viene la licitación para otra ampliación del Aeropuerto El Plumerillo, por hasta U$S15 millones

El objetivo implica que El Plumerillo pueda operar hasta 6 vuelos en simultáneo, o sea, 50% más que en la actualidad. Por eso las puertas de embarque pasarán de 4 a 6, a partir de un presupuesto de U$S 12 millones.

El bautismo del vuelo se hizo en el aeropuerto El Plumerillo Según el concesionario, desde fines de 2027 en el Aeropuerto El Plumerillo podrán aterrizar hasta 2 aviones de gran porte a la vez

Cuánto crecerá el Aeropuerto con la nueva inversión

Según Rinaldo, significa aumentar de 600 a 1.000 pasajeros en el mercado doméstico o de cabotaje, y de 280 a 400 en vuelos internacionales. A esto se suma unos U$S8 millones de inversión en una obra similar para el aeropuerto de San Rafael.

Actualmente, por el aeropuerto El Plumerillo pasan 2,5 millones de pasajeros al año. Al final de la remodelación, prevista para los últimos meses del2027, con 40% más capacidad, podrán transitar 3,5 millones.

¿Qué implica en el día a día del aeropuerto El Plumerillo la segunda ampliación desde la pandemia?.

Con un par de ejemplos Rinaldo grafica cuál será el impacto para la terminal desde fines de 2027, si se cumple el plazo de finalización de la obra.

"Nos permitirá recibir aviones de gran porte con comodidad o dos vuelos en simultáneo", señaló el ejecutivo acerca de la la nueva acción, que equivale a 4% del plan de inversiones (U$S500 millones) previsto para el resto de los aeropuertos del país.