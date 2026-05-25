Está confirmado el precio que tendrá el dólar este martes 26 de mayo en cada banco

En la última jornada de la semana pasada, el dólar tuvo un repunte en su precio y el Banco Nación confirmó que este martes 26 de mayo, ese ascenso será clave para el precio al que se venderá.

En tanto, el dólar blue también tuvo una suba y por primera vez en varias semanas, su precio no estará ni por encima ni por debajo del oficial, sino que arrancará la jornada de este martes 26 de mayo al mismo precio que el dólar que se vende en los bancos.