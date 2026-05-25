Está confirmado el precio que tendrá el dólar este martes 26 de mayo en cada banco

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar después del feriado del 25 de mayo y de una semana en la que el valor de la moneda norteamericana se recalentó y terminó en ascenso.
En la última jornada de la semana pasada, el dólar tuvo un repunte en su precio y el Banco Nación confirmó que este martes 26 de mayo, ese ascenso será clave para el precio al que se venderá.
En tanto, el dólar blue también tuvo una suba y por primera vez en varias semanas, su precio no estará ni por encima ni por debajo del oficial, sino que arrancará la jornada de este martes 26 de mayo al mismo precio que el dólar que se vende en los bancos.
A cuánto se venderá el dólar este martes 26 de mayo en cada banco
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco este martes 26 de mayo:
- Banco Nación: $1.425
- Banco Galicia: $1.420
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.430
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420
- Banco Patagonia: $1.415
- Banco Hipotecario: $1.415
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.410
- Banco Credicoop: $1.415
- Banco Macro: $1.420
- Banco Piano: $1.415
- Banco de Comercio: $1.420
El precio del dólar blue en la mañana del martes 26 de mayo
Así como los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de las actividades de este martes, lo mismo hicieron las cuevas, que confirmaron que el dólar blue se venderá al mismo precio que el oficial.
En ese sentido, este martes, los arbolitos arrancarán vendiendo el dólar blue a un precio de $1.425, rompiendo con la brecha de precios que suele haber entre ambos tipos de dólares, aunque esto puede cambiar durante el transcurso de la mañana.