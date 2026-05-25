Cuándo se cobra el aguinaldo en junio en Argentina y cómo saber el monto antes de tiempo

Fecha límite oficial: Debe abonarse a más tardar el martes 30 de junio de 2026 .

Período de gracia: Las empresas cuentan legalmente con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial para realizar la liquidación de haberes. Debido a esto, el depósito en las cuentas de algunos trabajadores podría retrasarse hasta el lunes 6 de julio.

¿Quiénes tienen derecho a recibir el aguinaldo?

Este beneficio de un sueldo extra anual (dividido en dos pagos) está dirigido específicamente a los siguientes grupos:

Empleados del sector privado en relación de dependencia.

Trabajadores de la administración pública.

Personal de empresas del Estado.

Jubilados y pensionados del sistema previsional.

aguinaldos

¿Quiénes NO cobran el aguinaldo?

Por la estructura económica del beneficio, quedan completamente excluidos de este esquema de pagos:

Trabajadores independientes.

Monotributistas.

Trabajadores informales o no registrados que carecen de aportes.

¿Cómo calcular el aguinaldo de junio de forma fácil?

El cálculo del SAC se realiza tomando como referencia los ingresos obtenidos durante el primer semestre del año (desde enero hasta junio):