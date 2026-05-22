Aguinaldo de junio 2026 para empleados de comercio: cuánto cobra cada categoría

¿Cuánto cobra cada categoría de empleados de comercio por el aguinaldo?

Los montos estimados para el medio aguinaldo varían según la función y el agrupamiento del trabajador dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. De acuerdo con las escalas actualizadas del sector, los valores de referencia estimados para las categorías base se ubican en los siguientes rangos:

Categoría A: Percibirá un estimativo de $616.365 .

Percibirá un estimativo de . Categoría B: Alcanzará un monto de $628.247 .

Alcanzará un monto de . Categoría C: Se ubicará en torno a los $632.205 .

Se ubicará en torno a los . Categoría D: La escala más alta de este segmento llegará a los $640.916.

Estos valores funcionan como una base de cálculo referencial sobre los sueldos básicos. El monto definitivo que percibirá cada trabajador puede incrementarse al incorporar los adicionales fijos y variables del convenio.

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¿Cómo se calcula el aguinaldo para el empleado de comercio?

Al igual que en el resto de las actividades reguladas en la Argentina, el aguinaldo de comercio se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre (en este caso, el período que va de enero a junio de 2026).

Para llegar al número exacto antes de la liquidación, se deben auditar los recibos y sumar los siguientes conceptos habituales:

Sueldo básico: Según la categoría correspondiente dentro del escalafón.

Antigüedad: Equivale al 1% por cada año trabajado, aplicado sobre el básico.

Presentismo: El adicional por asistencia estipulado en el artículo 40 del convenio mercantil.

Horas extras y comisiones: En caso de haberse realizado de forma habitual durante el mes de mayor ingreso.

En el sector de comercio, aunque algunos aumentos se pacten inicialmente como sumas no remunerativas, las cláusulas suelen aclarar si se incorporan de forma proporcional para la base de cálculo del aguinaldo.

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Fecha de cobro: ¿hasta cuándo hay tiempo para pagarlo?

La Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) fija condiciones muy claras para el depósito de la primera cuota del SAC:

Fecha límite legal: El vencimiento oficial está estipulado para el martes 30 de junio de 2026 .

El vencimiento oficial está estipulado para el . Margen de tolerancia: Las empresas cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento. Por lo tanto, el pago de algunos empleados mercantiles podría verse reflejado en las cuentas bancarias hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Si un empleado de comercio no completó los seis meses de trabajo en el semestre (por ejemplo, por haber ingresado a la empresa en marzo o abril), el empleador deberá liquidar un monto proporcional al tiempo de servicio efectivo prestado en el período.