Empleados de comercio: así quedaron los sueldos de mayo con bono para 3 meses

comercio, sueldos, paritarias, empleados, trabajadores.webp Los empleados de comercio y los sueldos tras las subas confirmadas para mayo. Imagen ilustrativa.

Además del aumento porcentual, se definió el pago de una suma no remunerativa de $20.000 durante abril, mayo y junio. Este monto se liquida por fuera del salario básico. A su vez, las empresas deberán abonar una contribución de $28.000 por trabajador vinculada a la vigencia del convenio, junto con aportes destinados al sistema de salud sindical.

Cómo quedaron los sueldos de empleados de comercio tras la homologación

En cuanto a los ingresos de mayo de 2026, las escalas salariales brutas de referencia para jornada completa (incluyendo básico y una suma fija de $120.000, pero sin contemplar adicionales ni el extra de $20.000) quedaron establecidas de la siguiente manera:

Maestranza: los salarios van desde $1.216.248,70 en la categoría A hasta $1.235.243,70 en la C.

los salarios van desde $1.216.248,70 en la categoría A hasta $1.235.243,70 en la C. Área administrativa: las cifras oscilan entre $1.232.040,60 (A) y $1.303.346,80 (F).

las cifras oscilan entre $1.232.040,60 (A) y $1.303.346,80 (F). Cajeros: los valores parten de $1.235.999,30 y alcanzan los $1.261.946,20.

los valores parten de $1.235.999,30 y alcanzan los $1.261.946,20. Auxiliares: los montos van de $1.235.999,30 a $1.282.440,80, mientras que los auxiliares especializados perciben entre $1.247.843,30 y $1.267.372,30.

los montos van de $1.235.999,30 a $1.282.440,80, mientras que los auxiliares especializados perciben entre $1.247.843,30 y $1.267.372,30. Vendedores: registran ingresos desde $1.235.999,30 hasta $1.303.347,80 según la categoría.

20.000 pesos argentinos Los empleados de comercio percibirán una suma en tres tramos tras la homologación del acuerdo. Imagen ilustrativa.

Estos montos corresponden a salarios brutos y pueden variar en el ingreso final según descuentos legales y adicionales como antigüedad, presentismo o comisiones.

La homologación confirma que el acuerdo rige desde el 1 de abril de 2026 y fija un piso salarial para la actividad durante el trimestre. No obstante, deja abierta la posibilidad de que empresas o jurisdicciones negocien condiciones superiores.

Asimismo, se mantiene el esquema de sumas no remunerativas previsto, con la incorporación del último tramo al básico a partir de julio.

En el plano sindical, también se ratificó la continuidad de aportes como la cuota solidaria, tras una resolución judicial que suspendió artículos de la Ley de Modernización Laboral, garantizando así su aplicación en el sector.